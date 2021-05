Exatlón México: Zudikey Rodríguez incursiona en la política; ¿cuál es el puesto que buscará el 6 de junio?

La velocista mexicana y ex participante de Exatlón México, Zudikey Rodríguez, dejará a un lado el mundo del deporte y buscará incursionar en la política. El 6 de junio será candidata para la presidencia municipal de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Desde hace algunos días, Rodríguez ya había puesto fotografías en sus redes sociales, en donde se le veía platicando con la gente y realizando propaganda, pero apenas se hizo oficial y ayer arrancó su campaña en busca de la presidencia municipal de Valle de Bravo.

Hoy arrancamos esta campaña que me apasiona, me motiva y me obliga a entregar lo mejor de mí, lo mejor de mí para ustedes, para nuestro querido municipio. Todos vamos a saludar, a tocar puertas, a recorrer cada rincón del municipio, a tocar el corazón de todos los vallesanos, mencionó en su discurso.

Zudikey Rodríguez buscará la presidencia municipal de Valle de Bravo

FOTO:Facebook

Nuevos proyectos para Zudikey y Pato

Durante su discurso inaugural, Zudikey Rodríguez informó que las prioridades de su plan de trabajo son garantizar paridad, mayor acceso al deporte y la seguridad.

En lo que respecta al plano personal, después de proclamarse campeón de Exatlón: Titanes vs Héroes, Patricio Araujo, dijo que tiene como objetivo el procrear una familia con Zudikey Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en noviembre del año pasado.

El exfutbolista afirmó que ambos cuentan con proyectos en puerta, pero la formación de una familia es la meta más clara. Aunque también reconoció que son cosas que se pueden hacer además de formar una familia y tener hijos. Por ahora, Zudikey tendrá un poco más de un mes para realizar su campaña e intentar buscar la presidencia municipal de su natal Valle de Bravo.

gka