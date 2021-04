Yanet García seduce desde la tina y deja muy poco a la imaginación

Dejando muy poco a la imaginación, Yanet García se mostró como pocas veces y compartió una publicación en la que aparece sin ropa posando desde una tina de baño. Gracias a su espectacular figura y a la tierna sonrisa que luce en la imagen, la famosa se robó el corazón de todos sus fans.

La ex chica del clima, poco a poco se ha ido convirtiendo en una celebridad en las redes sociales, pues en su cuenta personal de Instagram ya cuenta con más de 13 millones de seguidores. Entre fans y otros personajes de la farándula, no hay ninguno que no halague la belleza de la figura de televisión.

Seduce desde la tina de baño

La originaria de Monterrey robó miradas y suspiros gracias a la fotografía en blanco y negro que compartió en la que aparece posando entre la espuma con una gran sonrisa.

La famosa de 30 años aparece abrazando su espectacular figura y con un cómodo recogido en su cabellera. Acompañada del mensaje "Cuidarte a ti mismo es la forma más poderosa de comenzar a cuidar a los demás”, la publicación consiguió recabar más de 165 mil likes y comentarios que halagaban su belleza natural.

Modelo de inspiración para otras famosas

No cabe duda de que el estilo de vida saludable que tan disciplinadamente ha llevado la mexicana, es una de las fuentes principales de su creciente éxito. Por ello, ahora que vive en Estados Unidos mientras se prepara para ser una health coach, García se ha convertido en fuente de inspiración para otras famosas mexicanas.

Tal es el caso de Ariadne Díaz, quien recientemente publicó una fotografía donde quiso imitar las famosas poses de la ex participante del programa “HOY”, de Televisa.

“Cuando les dices que te tomen una foto sexy al estilo de @iamyanetgarcia pero te dejan las chanclas, los juguetes, las mochilas y se te atraviesan en la foto”, escribió la protagonista de "Tenías que ser tú" en una de sus publicaciones.

mfsm