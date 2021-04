Se FILTRA AUDIO donde revelan que la hermana de Eleazar Gómez ofrece dinero para PERJUDICAR a Tefi: VIDEO

El tema entre Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela sigue siendo delicado, ya que a pesar que el actor mexicano está en libertad condicional en lo que termina el juicio activo, esto debido a que quedó de pagar cierta cantidad a la peruana por los daños y perjuicios por lo que sufrió cuando eran pareja.

Uno de los factores por lo que todavía no se logra cerrar el caso es que cada día siguen saliendo cosas nuevas que podrían modificar la decisión de juez. En esta ocasión se presentó un audio donde se dice que Zoraida Gómez, hermana del actor ofreció dinero con tal de perjudicar a Tefi.

La información la presentó una de las bailarinas de la peruana, quien seguro que una amiga de Zoraida le ofreció un coche y dinero con tal de conseguir un audio donde se pudiera demostrar que Valenzuela había montado. Esta información se presentó en el programa No chisme, no like.

¿Qué paso?

Durante la intervención confirmó que recibió la llamada de la amiga de la hermana de Eleazar, donde le decía que era amiga de Tefi, pero también dijo que conoce a las personas que están cerca a la familia Gómez, por lo que sabían que ella se estaba acercando mucho a la cantante peruana por lo que decidieron hacerle una llamada.

Durante el programa la bailarina, que se tiene que decir es cercana a Tefi, confirmó que no aceptó lo que le ofrecían porque ella creía que la cantante no podía montar algo así, por lo que ella consideraba que no estaba mintiendo y no le podía hacer eso.

Eleazar tiene que pagar

Hoy es el último día para que el cantante pague a Valenzuela el monto que acordaron para que pudiera conseguir la libertad condicional, donde se dice que no deposito a la cantante lo acordado, por lo que podría regresar a la cárcel al incumplir con lo pactado antes de dejar el penal.

dza