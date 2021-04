Fans sorprenden a Sebastian Stan e intentan “activar” al Soldado de Invierno

El actor Sebastian Stan le ha costado separarse de su personaje Buckey Barnes, mejor conocido como el Soldado de Invierno. Curiosamente, los fans de Marvel son los causantes de que constantemente esté en contacto con su superhéroe.

En una entrevista con la BBC Radio 1, el rumano-estadounidense comentó que varias personas se le han acercado para “activar” al protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’. “Sucede en las cafeterías”, dijo Stan sobre los extraños actos de los fans.

El actor bromea cuando llega a pasar las personas rezan las palabras para activar el Soldado del Invierno. Sin embargo, dejó en claro que nunca sucederá alguna “locura” como sucedería en una escena en la pantalla grande.

“Pasa mucho. Y siempre es muy divertido. A veces tienes que mirar a la gente a la cara y decir: 'No, no me convertiré en el Soldado del Invierno cuando digas eso. Puedes seguir diciéndolo y tal vez deberías decirlo, quizás sea un momento que ambos necesitamos vivir juntos, aquí y ahora. Pero no pasará ninguna locura'”, contó.

¿Cómo activar al Soldado del Invierno?

Vale recordar que las famosas palabras fueron oídas por los fanáticos por primera vez cuando Hydra las usaba para lavar el cerebro de Buckey en ‘Capitán América: El Soldado de Invierno’.

Después fueron utilizadas por Helmut Zemo, un ex coronel, para reactivar la personalidad de Soldado de Invierno de Buckey en ‘Capitán América: Civil War’. Solo tuvo que recitar las siguientes palabras: “Anhelo, oxidado, diecisiete, amanecer, horno, nueve, benigno, regreso a casa, uno, vagón de carga”.

No hay que olvidar que Sebastian Stan protagoniza la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’, que se encuentra actualmente en emisión a través de Disney+. La semana pasada se estrenó el capítulo tres y todavía faltan muchos misterios que resolver de la nueva entrega del MCU Marvel.

