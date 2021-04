Cynthia Klitbo intentó conseguir la vacuna anti-covid en EUA, pero la rechazaron por este MOTIVO

Luego de estar inmersa en diversas polémicas debido a su relación con Rey Grupero, ahora Cynthia Klitbo se ha vuelto a posicionar en el centro de los reflectores, pero ahora de manera positiva.

Esto luego de que reveló que, contrario a otros personajes del medio artístico, no pudo aprovechar su viaje a Estados Unidos para vacunarse contra la Covid-19.

Tras de darse a conocer que la actriz tenía problemas con una de sus cuentas bancarias en ese país, Klitbo explicó: “pude arreglar mis asuntos, estaba la cuenta bloqueada, no podíamos usar nada de dinero de allá y estuvimos en una televisora de por allá, y bien padre”.

Su experiencia al pedir la vacuna Covid en Estados Unidos

Sin embargo, ante la pregunta del reportero del programa Sale el Sol sobre si pudo recibir la inmunidad contra el coronavirus en ese viaje, Cynthia aclaró que no, porque no es residente americana, entonces eso no se puede hacer.

Sí, por supuesto (que pregunté), tengo propiedades allá, cuenta de banco y todo, pero no se puede, porque no soy residente americana”, dijo.

Por último, la artista aclaró que tras su viaje de trabajo a Perú y su reciente llegada de Estados Unidos, por ahora no desea salir de México.

“Ya estoy un poco harta de subirme al avión, yo creo que ahorita me quedo otras tres semanas, si viajamos será los dos juntos a Mazatlán, nada más”, detalló Cynthia refiriéndose a su pareja Rey Grupero.

