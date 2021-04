Yuri confiesa que le extirparon un tumor; éste es el dolor con el que vive

No solamente el coronavirus ha puesto en riesgo la salud de Yuri, ya que hace tres semanas fue operada para extirparle un tumor cancerígeno, así lo dio a conocer la cantante en entrevista.

De acuerdo con la intérprete, quien dio una charla sobre los peligros del estrés, fue durante otro procedimiento que encontraron esta masa extraña en su cuerpo, por lo que fue intervenida de inmediato.

“Salgo de la operación y me dice ‘¿sabes qué?, te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, contó la artista.

Durante la plática, la vocal dijo que no pudo tener un periodo de descansa, debido a que decidió cumplir con sus compromisos laborales, lo cual le pasó factura.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, aseguró.