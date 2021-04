Estas son las 10 series más VISTAS en NETFLIX durante marzo de 2021

Netflix no para de crecer y tener éxito con la gran cantidad de series que presenta y mismas que dominan el gusto de millones de personas en todo el mundo. Por esto, el mes de marzo que recién terminó, significó la mejor oportunidad para que muchas de éstas de posicionaran en el gusto del público. Así, estas son las 10 series más vistas de Netflix en marzo de 2021.

Con importantes lanzamientos como Ginny & Georgia, Sky Rojo, The One o Detrás de sus ojos, también añadió temporadas y episodios de programas famosos como New Amsterdam o Riverdale.

No esperes más y búscalas, son series de calidad que te harán pasar horas frente a tu pantalla y darle a tu mes de abril un significado distinto a través de Netflix y sus series más exitosas.

Sky Rojo en su temporada 1

Protagonizada por Lai Espósito, Yanny Prado, Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, la trama gira en torno a tres prostitutas, una cubana, una argentina y una española, que deciden huir de su proxeneta. Con varios delitos graves a cuestas, no pueden acudir a la policía en busca de ayuda. La serie muestra la realidad brutal de la prostitución.

Riverdale en su temporada 5

Protagonizada por KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse y más, la trama presenta a una nueva estudiante, Veronica Lodge, quien llega a Riverdale desde Nueva York junto a su madre y ahí nace la chispa entre ella y Archie.

Vincenzo en su temporada 1

Protagonizada por Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Kwak Dong-yeon, Jo Han-chul y Kim Yeo-jin, la trama presenta a Park Joo Hyung, de 8 años, quien fue a Italia después de ser adoptado. Ahora es adulto y se llama Vincenzo Casano, es abogado y trabaja para la mafia como consejero. Debido a una guerra entre grupos de la mafia, huye a Corea del Sur.

Fórmula 1: Drive to Survive en su temporada 2

La trama presenta a los pilotos, representantes y dueños de equipos que viven a máxima velocidad, tanto dentro como fuera de la pista, durante una temporada despiadada en la Fórmula 1.

The Bold Type en su temporada 4

Protagonizada por Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy, Sam Page, Matt Ward y Melora Hardin, la trama muestra como se deben unir las piezas para publicar una revista, algo que no es tarea fácil, así que los empleados de la revista mundial de mujeres Scarlet se apoyan unos a otros mientras exploran la vida, el amor y la moda.

Snowpiercer en su temporada 2

Protagonizada por Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Mickey Sumner, Annalise Basso, Sasha Frolova y Alison Wrightm, muestra una trama donde siete años después de que el mundo se convirtiera en un lugar gélido, un grupo de personas sobrevivientes deben habitar en un tren gigantesco que se mueve perpetuamente alrededor del mundo.

The One en su temporada 1

Protagonizada por Hannah Ware, Stephen Campbell Moore, Lois Chimimba y un gran elenco, la historia muestra un futuro distópico ubicado en Londres, en el que la empresa The One, liderada por Rebeca, descubre cómo encontrar a la pareja perfecta y decide comercializar sus servicios.

Detrás de sus Ojos en su temporada 2

Protagonizada por Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman y un elenco coral, la historia muestra a Louise cuando ésta comienza una aventura con su jefe psiquiatra. Desde ahí, entabla una amistad con su misteriosa esposa, Adele. Así, Louise se verá metida de lleno en un peculiar triángulo amoroso que cambiará su vida.

New Amsterdam en su temporada 2

Protagonizada por Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher y Tyler Labine, la trama nos da un drama médico situado en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos, el Bellevue Hospital, donde se trata de romper las barreras que supone la burocracia para el hospital y proveer de los mejores cuidados médicos posibles.

Ginny & Georgia en su temporada 1

Protagonizada por Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca y un amplio elenco, esta serie muestra a Ginny Miller, una quinceañera angustiada y torpe que es más madura que su madre treintañera, la irresistible y activa Georgia Miller.

