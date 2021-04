Diane Warren, la compositora con 12 nominaciones al Oscar que no ha alcanzado el triunfo

Este domingo 25 de abril se realizaron los Premios Oscar en medio de estrictas medidas sanitarias, pese al contexto una de las grandes participaciones fue la de Laura Pausini y Diane Warren que interpretaron el tema “Io si” que estuvo nominado en la categoría Mejor Canción Original.

Los premios de esta noche recordaron al público que la compositora estadounidense Diane Warren ha estado nominada en 12 ocasiones al Oscar por sus impactantes composiciones, pero aún no ha logrado llevarse un premio a casa.

El premio de los Oscar de este año en la categoría que también participaba Warren fue el tema “Fight for you” interpretado por H.E.R en la cinta “Judas and the Black Messiah”.

Las nominaciones de Diane Warren

La compositora es una de las más afamadas en la industria el cine y su trabajo ha sido reconocido en otras ocasiones; sin embargo, en los Oscar aún no ha logrado llevarse una estatuilla.

Una de las ocasiones en las que estuvo nominada al Oscar fue en 1998 por la canción “I Don’t want to miss a thing” de Aerosmith que estuvo en la cinta “Armageddon”, tema que actualmente sigue siendo recordado.

Otras canciones de Diane Warren que han sido nominadas son “There You’ll Be” de Faith Hill en la cinta “Pearl Harbor”; “Til It Happens to You” interpretada por Lady Gaga en el documental de 2015 “The Hunting Ground”.

Warren ganó un Grammy y un Globo de Oro por “You Haven't Seen The Last for Me”, misma que no estuvo nominada al Oscar. Además, ha trabajado junto a grandes celebridades de la música como Celine Dion, Tina Turner y Beyoncé.

Con información de medios

cvg