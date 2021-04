Mía Rubín cumple 16 años: Así se transformó de tierna niña a radiante adolescente la hija de Andrea Legarreta

Mía Rubín cumple este jueves 22 de abril 16 años de edad y lo hace rodeada del amor y gran estima de su familia y sus más de 760 mil seguidores en Instagram; la adolescente recibió antes que nadie la felicitación de sus famosos padres, ya que tanto Andrea Legarreta cono Erik Rubín compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales dirigidos a su hija.

La bella Mía llega a sus 16 encaminada en lo que parece ser una prometedora carrera como artista, ya que tan solo en diciembre pasado presentó vía streaming junto a su papá, el cantante Erik Rubín, un concierto que fue su debut como profesional; durante la presentación dieron a conocer el material musical titulado “Raíces”.

Y como si fuera el mejor reglado previo a su cumpleaños, Mía Rubín estrenó el pasado 16 de abril todos los sencillos de su álbum musical titulado “Raíces”, de esta manera la adolescente dejó claro que tiene una gran voz, la cual se ve reflejada en temas como "Me rehúso" y "Flecha", mismas que suman ya miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales de música.

El paso de niña a adolescente

Mía Rubín con tan solo unos meses de edad. FOTO: Instagram

La mayor parte de la vida de Mía Rubín ha pasado bajo el reflector de la prensa, debido a la fama y trayectoria de sus padres; durante estos años los fanáticos de Andrea Legarreta y de Erik Rubín han visto crecer a la mayor de las hermanas y formarse una imagen ante sus seguidores.

Tanto Mía como Nina han decidido dirigir sus vidas por el mundo artístico al igual que sus padres, ya que su hermana menor, de 14 años, ha iniciado su trayectoria como actriz en televisión de una manera exitosa, con el permanente apoyo de sus padres quienes orgullosos aplauden cada logro de sus pequeñas.

Mía es la primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín. FOTO: Instagram

Y en este día tan especial para Mía, no podían faltar las palabras de felicitación de su papá y su mamá, quienes en sus cuentas de Instagram le compartieron sus mejores deseos: “Mi niña. Te agradezco tu confianza, me encanta poder platicar contigo sobre cualquier tema, eres un ser de luz, sensible, inteligente, amorosa, simpática y talentosa. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Que afortunados quienes sepan conquistar tu corazón. Eres un ser muy valioso. Te amo y admiro profundamente mi niña!! Que sea un año memorable... Felices 16!! Con todo mi amor, tu Pá,” escribió Erik Rubín en Instagram, mensaje que acompañó con una serie de postales en donde aparece junto a su hija.

La adolescente ha demostrado tener el talento para la música. FOTO: Instagram

Mientras que Andrea Legarreta publicó: “Dulces 16 princesa Mía. Qué emoción tan grande celebrar tus 16 años de vida mi amor! Te lo he dicho una y 1000 veces, celebro cada segundo de tu dulce existencia. Estoy tan orgullosa de ti!! Soy muy feliz de ser tu má!! Siempre, siempre, siempre, estaré a tu lado... Te amo infinito!! Que sea un gran año lleno de sueños cumplidos amor y mucha salud!”, compartió la conductora.

Los famosos papás de Mía le dedicaron emotivos mensajes en sus redes sociales. FOTO: Instagram

