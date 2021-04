The Cure: Esta es la canción que Robert Smith le dio a Mary Poole como regalo de bodas

Este miércoles cumplió 62 años Robert Smith, líder de la agrupación The Cure, unas de las bandas más emblemáticas inglesas de rock alternativo. El músico ha destacado en la escena musical por su peculiar estilo de cabellos alborotados y labios pintados de rojo.

Aunque muchos se limitan a los éxitos que The Cure ha alcanzado con sus canciones, han dejado de largo un poco de la vida personal del guitarrista, vocalista, compositor, cofundador y líder de la banda. En especial en el terreno del amor. A pesar de tener melodías depresivas, es protagonista de una de las historias de amor más interesantes.

Mary Poole, la amiga que se convirtió en el amor de su vida

La historia de amor de Robert Smith es especial, pues si bien los amores de la infancia son importantes, por lo regular sólo son parte de una etapa que se olvidan con el paso de los años. En el caso del líder de The Cure, fue totalmente lo opuesto, pues la mujer con la que comparte su vida lleva 32 años casada con él y además se conocían desde que tenían 14 años.

Se trata de Mary Poole, una compañera del colegio al que ambos asistieron: Crawley Sussexen de Inglaterra. La historia es un tanto de película juvenil americana, pues durante una clase de teatro tuvieron que formar parejas. Fue así como inició una amistad que poco a poco los fue uniendo más, hasta que el joven le pidió a ser su novia.

El tiempo pasó y el amor que sentían el uno por el otro se manifestó de la mejor manera, Robert terminó por proponerle matrimonio a Mary. La unión fue celebrada el 13 de agosto de 1988, cuando escribía su álbum más inspirador: "Desintegration". Sin embargo, el mejor regalo de bodas que Robert le pudo dar fue la canción "Lovesong" que forma parte del material discográfico.

"Whenever I'm alone with you

You make me feel like I am home again

Whenever I'm alone with you

You make me feel like I am whole again"

¿Qué otras canciones le ha dedicado Robert Smith a Mary Poole?

Al ser Mary Poole la musa del reconocido músico, no es de extrañarse que le haya servido de inspiración durante toda su carrera musical y aunque muy a su estilo, siempre le ha demostrado su cariño de esta manera.

"Just Like Heaven" - Sin duda una de las canciones que más han gustado de la agrupación, pues habla de un gran amor. En el video oficial se puede ver a Poole bailando, pues "ella era la chica de la canción".

"Pictures of you" - Esta melodía hace referencia al incendio que consumió la casa donde vivió el cantante. La letra nace tras encontrar fotos de Mary en el lugar del siniestro.

lhp