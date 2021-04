C. Tangana: ¿Quién es El “Madrileño” y por qué es tendencia en Twitter?

C. Tangana es un artista español que interpreta diversos géneros entre ellos, Rap, Trap, Latin Pop, Regetón, flamenco y ritmos latinos, tiene 30 años y su nombre real es Antón Álvarez Alfaro.

Desde temprano de este martes 20 de abril el músico es tendencia en diversas redes sociales, entre ellas Twitter, esto se debe a que lanzó su nuevo tema “Me maten” grabado junto a Antonio Carmona y otros artistas entre ellos Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche, con los que ya había colaborado en otras producciones.

La canción forma parte del disco “El Madrileño”, el video también está disponible en diversas plataformas digitales, fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain.

En las imágenes el artista aparece junto a su familia en lo que parece una divertida reunión musical a la mesa, cabe señalar que su disco “El Madrileño" lleva 6 semanas consecutivas en el número 1 de España según una importante lista de popularidad en aquel país.

Se trata de la primera presentación en vivo de su último álbum donde intepretan C.Tangana y Antonio Carmona, "Me Maten", con Kiko Veneno, "Los Tontos", C. Tangana, solo "Demasiadas Mujeres" y C. Tangana, La Húngara y Niño De Elche, "Tú Me Dejaste De Querer".

“Vibra con energía comunitaria, destacando el talento de todos los paisajes latinos. Desde el flamenco regional mexicano hasta el español, C. Tangana está regresando a casa simultáneamente y extendiendo la mano para cruzar las fronteras de la música latina. Está construyendo una comunidad de colaboración intercultural, arraigada en un amor unificador por el idioma y la tradición, dejando en claro que tiene la intención de darles a todos un asiento en la mesa”, mencionan en la descripción.

C. Tangana es uno de los máximos exponentes de la industria española, su estilo y popularidad lo han llevado a obtener importantes logros, entre ellos Record de reproducciones en Spotify con"Tú me dejaste de querer", que en YouTube llegó a superar los 100 millones de visualizaciones en solo 5 meses.

