C. Tangana, EXPAREJA de La Rosalía, se luce con álbum ¿lleno de "PEDRADAS" a la cantante?

"Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería" canta C. Tangana en una de las canciones que conforman su álbum "El Madrileño" recién lanzado; éste se ha convertido en un disco con millones de streamings y una sorpresa para la crítica; sin embargo usuarios de internet se han empecinado en "demostrar" que este disco fue dedicado a La Rosalía, antigua pareja de Tangana, y una de las estrellas más famosas en la actualidad en la escena internacional.

Rumba mezclada con bachata, bossa con funk carioca o un corrido que no lo parece. En busca de "un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española", el cruce de variables que es "El madrileño" de C. Tangana "pudo ser un esperpento", pero el resultado -presume su autor- son 14 ecuaciones "y no falla ni una".

"El madrileño" de C. Tangana ha conseguido el mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify, al haber generado más de cinco millones de reproducciones en solo un día después de su publicación este viernes, informó la plataforma musical sueca.



Según sus datos, el nuevo trabajo del artista español arrebata el récord del mejor debut de un disco nacional en Spotify a "El mal querer" (2018) de Rosalía, que consiguió dos millones de escuchas en 24 horas.

Sin embargo, parece que la lucha entre estos dos no la han generado ellos, pues ambos fueron pareja hace algunos años, colaboraron juntos en la canción "Antes de morirme" e incluso C. Tangana es co-autor en 8 de las 11 canciones que componen "El Mal Querer", álbum que llevó al estrellato a la Rosalía con sencillos como Malamente y Pienso en tu mirá.

Sin embargo, ambos se separaron muy al estilo La La Land para perseguir su éxito por separado y esto aún se mantiene en la memoria de sus seguidores y nuevos fans, que tras el lanzamiento de las primeras canciones promocionales y del álbum el pasado viernes 26 de febrero no han hecho más que señalar que las letras de la canción son dedicadas de C. Tangana a la intérprete de Malamente.

"No ha pasado tanto desde el día en que te conocí (Ni una pistola)

Y tú no has querí'o hacer caso (Nada)

No has hecho ni caso (No; ni una pistola)

De to'a las señale' que he ido dejando y que eran para ti

Porque te quiero (Vale)

¿Que cómo te lo tengo que decir?

Se ha entera'o to' el mundo que me tienes loco, esto no es vivir", letra de Ingobernable, una de las canciones de El Madrileño.