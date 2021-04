Fede Vigevani experimenta en la música

Este año Fede Vigevani llegó a los 10 millones de suscriptores en YouTube y para celebrarlo compartió el sencillo “Más que un fan” con sus seguidores para agradecerles el apoyo que le han dado y hasta incluyó a algunos en el videoclip del tema, pero no es la única canción, ya tiene ocho al aire y está tomando clases de canto para lanzar más.

“Lo de la música surgió hace cuatro años, siempre me gustado cantar, siento que llegas a otro mercado, de los ocho videos que tengo, el más popular tiene cerca de 60 millones de vistas y por eso estoy tomando clases de canto, para mejorar y lanzar más sencillos este año”, adelantó el joven de 26 años.

Aunque le gustaría hacer duetos con raperos, no se encasilla en un género, fluirá por el pop o el género en el que se sienta cómodo a la hora de entrar al estudio. “La canción que tengo ahorita es balada, pero vamos ir viendo”, contó.

El sumar a sus seguidores al video de “Más que un fan” fue un reto divertido, porque primero tuvo que ponerse en contacto con los papás de los adolescentes y al enterarse que saldrían en un video, a varios les preocupaba su privacidad, sin embargo, lograron resolverlo y con todas las medidas de seguridad por la pandemia, lo rodaron en un día. Para Fede era primordial contar con estos fans, porque sienten que lo ayudan a tener los pies en la tierra, a ser humilde y no perderse.

De nacionalidad uruguaya, llegó a México hace cuatro años y medio en busca del éxito en la plataforma de videos, ya que en su país éste no tiene la fuerza que aquí sí. “Youtube en Uruguay no existe, la gente que me veía eran argentinos y chilenos; cuando me mudé a este país, llegué a todo Latinoamérica y varios compañeros más han migrado a este lugar, se sabe que si ‘pegas’ aquí, creces. La gente recibe bien a los extranjeros”, contó.

Su equipo de trabajo en YouTube no es el mismo que el de la música, para componer trabaja directo con un grupo de argentinos con los que está en contacto siempre a través de la tecnología y espera pronto lanzar un nuevo tema.

Por Patricia Villanueva

