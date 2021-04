Luis Miguel: "Hasta que me olvides" ESTA es la historia detrás de la dolorosa canción

En el regreso de Luis Miguel, la serie a través de Netflix, se dio continuidad a varias cosas que desde 2018 los seguidores tenían el pendiente, como, por ejemplo, el paradero de Marcela Basteri, la madre del cantante, pues aunque en realidad no se especificó exactamente qué fue lo que pasó con ella, el intérprete de "La Incondicional" dio por cerrado el caso.

Entre las cosas que dejó este regreso con dos capítulos, de ocho que se tienen planeados, está la aparición de una de las canciones más importantes del "El Sol", misma que aparece en el disco "Aries", producción de 1993, estamos hablando de "Hasta que me olvides" composición del maestro dominicano Juan Luis Guerra.

De acuerdo con lo que se reflejó en la producción de Netflix, la melodía fue idea de uno se sus managers que halló la melodía y la escuchó perfecta para el hijo de Luis Rey, quien en un principio la rechazó, sin embargo, después la adoptó como suya y mencionó que "era perfecta para el momento que pasaba".

Lo que había sucedido, según la trama, era el cierre del caso de la búsqueda de su madre, al no querer irrumpir en la casa en la que supuestamente Luis Rey había lesionado a Marcela.

No obstante de acuerdo a uno de los grandes amigos de la juventud de "Micky", Jorge "El Burro" Van Rankin esa melodía la compuso el dominicano en la casa del fallecido Jaime Camil en Acapulco. Ahí de manera espontánea y en una servilleta el bachatero le cedió la letra a Luis Miguel.

Fue en el programa Miembros al Aire que "El Burro" confesó este momento que él mismo presenció, dijo lo siguiente:

Todo esto mientras entrevistaban a Mane de la Parra quien relató que fue alumno de Juan Luis Guerra en Estados Unidos.

Hasta que me olvides, voy a intentarlo

No habrá quién desnude mi boca como tu sonrisa

Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después