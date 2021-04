¿Andrés García papá de Luis Miguel? Entérate las razones por las que el cantante pensó eso

Con la aparición de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, el famoso cantante mexicano de nueva cuenta se ha puesto en la boca de propios y extraños. Uno de ellos es Andrés García el actor que convivió muchos años con Mickey, desde sus primeros años de vida hasta su juventud cuando se convirtió en uno de los ídolos de México y de gran parte de Lationoamérica.

Durante la primera temporada y los primeros capítulos de la Serie que se encuentra en Netflix, se ha expuesto que la relación de Luis Miguel con su padre Luisito Rey, estuvo marcada por la violencia, los abusos y la manipulación. Luisito Rey quien también tuvo un pasado como cantante, llevó a su propio hijo a cantar a los cabarets desde los 12 años de edad así como medicarlo con efedrina para continuar haciendo shows y con ello ganar mucho dinero.

"Luisito Rey era mucho más cabrón, te lo digo yo que conviví muchos años con la familia. Cuando quería era muy encantador, de esas personas que no quieres que se vayan, pero cuando quería era el más cabrón", recordó Andrés García

Qué piensa de Luis Miguel, La Serie

Si bien le hubiera gustado que retrataran a Luisito Rey con una personalidad más violenta de que se expone en la serie que se puede ver por Netflix, Andrés García comentó que casi todo lo que se cuenta, pasó como en realidad sucedió, incluido su personaje que fue muy cercano a Luis Miguel.

"Es correcto todo lo que pusieron en la serie y cómo lo contaron. El actor que hizo de mi lo hizo muy bien, quizá donde pudiera dar más es en el personaje de Luisito Rey porque si era muy cabrón", enfatizó

Relación con Luis Miguel

Andrés García fue una de las personas que más inspiró a Luis Miguel en sus primeros años de vida al punto que el cantante le decía papá y el lo quiere como un hijo. Si bien en la actualidad no tienen una relación estrecha, el actor de cine y televisión comentó que siempre tendrá amor y cariño por "El Sol".

"Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo: yo sigo queriéndolo no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada pero pues yo le dije sus cosas".

Por último Andrés García en entrevista con Yordi Rosado le confió que Luis Miguel en algún momento de su vida pensó que él era su padre y no Luisito Rey, ya que pensaba que su parecido era mucho más a él.

"El me dijo muy serio a solas, oye apá, no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá; yo le dije que sería un orgullo que fuera mi hijo pero que no era así".

AV