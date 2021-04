¡Ay pleito! Mariana Echeverría confiesa ODIAR a exparticipante de “Me caigo de risa” | VIDEO

"Me caigo de risa: La gala disfuncional" continúa con invitados especiales cada semana, pero fuera de la competencia Mariana Echeverría fue blanco de la polémica al hacer una fuerte confesión en la que dice odiar a uno de los exparticipantes del programa.

La guapa actriz tuvo una charla con Faisy para su programa de YouTube, el conductor no dudó en preguntarle si había odiaba o había rivalidad con uno de los participantes que ya no se encuentran en el programa.

Odio en "Me caigo de risa"

Muchas celebridades han sido invitados a participar en los divertidos concursos de “Me caigo de risa”, pero otros famosos son parte de el programa como “familia” por la buena relación que tienen unos con otros, aunque no todo podría ser del todo cierto.

Mariana Echeverría fue cuestionada sobre si odiaba a algunos de los famosos que ya no figuran en el programa, aunque entre risas intentó no constar a la pregunta terminó dando los motivos.

“Sí, estuvo en la familia disfuncional, ya no está”, fue la primera respuesta de la actriz, luego Faisy la cuestionó sobre los motivos y ella reveló que podría haber conflictos tras cámaras.

“Mira, yo considero una que definitivamente no debería haber estado porque ‘Me Caigo de Risa’ es un trabajo en equipo, es familia disfuncional, familia (…) Cuando uno quiere brillar por sí solo, cuando una persona, quiere sobresalir sobre los demás, no trabajas en conjunto”, dijo Mariana Echeverría.

Aunque no reveló de quien se trata podría haber destapado una serie de rivalidades en el elenco, algo que no han dejado ver del todo durante los concursos. Además, podría tratarse de una persona que ya no aparece más en “Me caigo de risa”.

