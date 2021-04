Me Caigo de Risa: Yordi Rosado urge por una octava temporada para el programa ¿la autorizarán los directivos?

Uno de los programas más interesantes que tiene actualmente la televisora de San Ángel es "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional" y en esta ocasión vivirá su cuarto programa especial, en donde va a tener invitados muy especiales para esta sesión. Si bien es cierto que el payaso "Chuponcito" fue uno de los mayores atractivos que el programa presentó para esta velada, quien se terminó por robar el show fue el conductor de televisión Yordi Rosado quien volvió acudir para provocar la risa de los cientos de seguidores que este show tiene cada noche de domingo.

Yordi fue sincero y durante el programa confesó que tenía mucho miedo de acudir porque Faisy podría vengarse de él pues recordaremos cuando Yordi le jugó muchas bromas pesadas.

"Hasta ahorita Faisy ha sido bastante benévolo, esperemos que eso no empeore. Los últimos recuerdos de él no son tan bonitos y yo no quiero que los míos sean tan malos", dijo Yordi en uno de los cortes comerciales en el el que el tiempo permitió que grabara el video.

Yordi participó en EL EMPUJÓN, donde tuvo que empanizarse la cara de harina.

¿Octava temporada?

Yordi Orosado invitió a lagente a participar con el #OctavaTemporada para que los directivos del canal aprueben otra temporada luego de las siete exitosas que acumula.

"Me trataron muy bonito en este programa, disfruté mucho participar y venir. Si hay una octava temporada me podría vengar. Ojalá que nos otorguen la octava temporada", dijo el carismático conductor de televisión.

Han pasado en las tres anteriores sesiones galanes de la talla de Gabriel Soto, David Zepeda o Juan Soler y bellas mujeres como Michelle Renaud, Erika Buenfil o Andrea Legarreta, además que también han habido algunos comediantes como "Los Mascabrothers".

¿Penúltimo programa especial?

Nuestro columnista Alex Kaffie comentó hace algunos meses en su columna "Sin Lisonja" que serían un total de cinco programas especiales los que tiene contemplado esta parte especial de "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional".

Por ello, se estaría viendo en la televisión el penúltimo programa especial de esta emisión de comedia, por lo que se tienen estos personajes de alto nivel para engalanar este espacio y podrás seguir las mejores incidencias por esta vía.

Agarramos a @YordiRosado empanizado al salir de "El Empujón" uD83EuDD2A #MCDRLaGala pic.twitter.com/zcE4g5bcRa — Me Caigo De Risa (@MeCaigoDeRisa) April 19, 2021

