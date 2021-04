Tefi Valenzuela niega haber recibido dinero por la liberación de Eleazar Gómez y tampoco le dio el perdón: VIDEO

Después de cinco meses en el reclusorio tras ser acusado de violencia familiar equiparada en contra de Stephanie Valenzuela, Eleazar Gómez obtuvo libertad condicional. Tras esa decisión por parte de las autoridades correspondientes, la cantante tuvo que enfrentar diversas acusaciones en redes sociales. A Valenzuela se le acusó de haber recibido dinero a cambio de otorgarle el perdón al actor.

Debido a los constantes ataques, la peruana compartió un video en su canal de YouTube donde explicó su caso desde el día en el que fue golpeada por Eleazar, quien después de la denuncia fue ingresado a prisión preventiva.

Reparación del daño

Stephanie aclaró en el video que la reparación del daño es un derecho otorgado por el juez, no una condición para que el también cantante fuera puesto en libertad. Durante los primeros segundos, Tefi aclara que no ha recibido un solo peso y que tampoco le ha otorgado el perdón a Eleazar.

Con un plumón en la mano y unos pliegos de papel pegado en la pared, la cantante comenzó a explicar las alternativas que tenía su caso.

La primera de ellas era el perdón, el cuál dijo no otorgaría desde el día uno. Con él, Eleazar saldría libre sin condiciones y sin precedentes. Esta medida también dejaba abierta la posibilidad de que ella recibiera la cantidad de dinero que solicitara, a lo que no accedió porque eso no garantizaba la seguridad de otras posibles víctimas. La segunda opción era el procedimiento abreviado, lo que ella esperaba para la audiencia del 16 de abril.

Noticias Relacionadas Stephanie Valenzuela asegura que la ley le da asco, tras resolución del caso de Eleazar Gómez

“Lamentablemente, como él es primodelincuente y como mi delito fue considerado como lesiones leves, él no alcanza una pena mayor a cinco años, por lo cual tenía derecho a llevar su pena fuera de la cárcel”, dijo.

La tercera opción era seguir el juicio normal, pero como Eleazar se declaró culpable, el juicio no tendría sentido. La cuarta, y la que el abogado y el Ministerio Público decidieron aceptar, fue la suspensión condicional. Este punto implica tres años de libertad condicional, por lo que debe acudir a firmar cada tres meses.

"Me garantizaba tres años de tranquilidad", aseguró

“Si él agrede a otra mujer, se va inmediatamente a la cárcel. Si él me agrede a mí, se va inmediatamente a la cárcel. Por ello también tengo protección, la necesito. Protección para mí, para mis testigos y familiares”.

Otra de las condiciones es que Eleazar vaya a terapia y pida disculpas públicas, lo que implica que se sepa la verdad, según aseguró Tefi. Gracias a esto y al derecho que tienen todas las víctimas, Stephanie pudo acceder a la reparación de los daños, como el pago de honorarios de abogados y, en el caso de la cantante, el pago de un año de terapia psicológica.

aar