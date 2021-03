Eleazar Gómez es un tipo de cuidado, experta asegura que no fue SINCERO en sus disculpas hacia Tefy Valenzuela

Hace un par de días Eleazar Goméz dio un mensaje a través de redes sociales en donde ofreció una disculpa pública a su víctima, Tefy Valenzuela y a todas las mujeres con las que compartió parte de su vida y las cuales se pusieron sentir agredidas, el actor también en ese mensaje habló sobre las terapias que debe tomar, sin embargo, una experta en expresión corporal revela las verdaderas intenciones del también cantante.

En entrevista para Venga la Alegría, Adriana González, experta en expresión corporal reveló lo que cada uno de los gestos que hizo Eleazar Gómez durante dicho video, quieren decir en realidad.

No es sincero

Al comenzar en dicho material, Eleazar Goméz se presenta y enseguida pide una disculpa a Tefy valenzuela, pero al mencionar el nombre de la modelo y cantante, éste cierra los ojos, de acuerdo con Adriana González, esto quiere decir que el actor se desconectó y no hay una respuesta sincera y que en realidad no quiere ofrecerle ningún tipo de disculpa.

Pero esto no es todo, pues cuando Eleazar habla sobre que debe tomar terapia como parte de su proceso legal, el actor, levanta la barbilla y marca una arruga a los lados de la nariz, lo que de acuerdo con la experta, esto quiere decir que siente asco y rechazo sobre el tratamiento por lo que Adriana González asegura que no servirá de nada las terapias que pueda tomar por que no está a gusto tomándolas.

Al término del video, Eleazar pasa sus manos hacia la parte de atrás de su cuerpo, y esto según la experta quiere decir que es un hombre deshonesto, aún esconde algo y que no duda que el actor pueda tener un “as bajo la manga”, Adriana González termina su estudio sobre el hermano de Zoraida Gomez como que es un hombre de cuidado.

bmz