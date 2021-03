Stephanie Valenzuela asegura que la ley le da asco, tras resolución del caso de Eleazar Gómez

A través de sus redes sociales, Stephanie Valenzuela dio a conocer un mensaje en el que se queja de las actuación de la ley en el país. Esto a unos días de que se dio a conocer la resolución en el caso de Eleazar Gómez.

A finales del año pasado, el actor fue denunciado por ella por una agresión física. Tras esto, el intérprete fue puesto en prisión preventiva oficiosa para impedir que se fugara o actuara de nueva cuenta en contra de ella.

El caso se resolvió por medio de un acuerdo monetario de 420 mil pesos a favor de ella, de la imposibilidad de él para hablar de lo ocurrido y una disculpa pública por lo acontecido. Pese a esto, la cantante y actriz se manifestó en contra de la ley y de algunas personas a las que llamó ignorantes.

“Buenos días, acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios dame paciencia”.

Valenzuela no explicó si esta declaración se daba en contra de su expareja, pero en días recientes la joven ha sido señalada en redes sociales y por Rodrigo Pastrana, abogado de Jeanette Karam, otra de las supuestas víctimas del intérprete, de haber preferido el dinero a que se actuara con justicia en esta resolución.

Stephanie compartió además en sus historias de Instagram un mensaje en el que hace una reflexión de los momentos difíciles que ha vivido a lo lago de los años y la forma en la que ha crecido como persona.

“Ojalá que te des cuenta que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte, que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú eres el control de tu vida, y que a partir de hoy puedes acercarte cada vez más a esa vida que tanto anhelas”.