Pau y Ale Capetillo, hijas de Biby Gaytán, son VÍCTIMAS de críticas en redes sociales; esta es la razón

Ana Paula y Alejandra Capetillo comienzan a tomar fuera en redes sociales a través de sus tutoriales de belleza junto, por lo que más allá de recibir los mensajes positivos por el contenido, ya forman parte de las víctimas de redes sociales, ya que la gente se fijan en cosas que no son relacionadas con el contenido.

La fama de las hermosas Capetillo comienzan tomar fuerza en sus redes sociales y en el canal de YouTube, donde dan consejos, cuentan anécdotas, en ocasiones ayudan a algunos familiares; pero también dan algunos tips de belleza, como peinados fáciles y cosas por el estilo.

El problema no es el contenido que suben a sus seguidores, ya que estos tienen buenos comentarios, tanto que cada día consiguen más seguidores y toman fuerza en el mundo digital. El problema va por lo que se encuentra detrás de ellas, ya que en ocasiones tienen ropa fuera.

Las críticas

Entre las críticas que reciben las Capetillo se encuentran el que doblen su ropa, ya que no puede ser que alguien como ella tenga un closet tan grande y tenga todo tirado. Ana comentó que solo era una prenda la que tenía. Este fue el último, pero no es el primero, ya que anteriormente le comentaron que se estaba quedando calva.

Ale Capetillo también reaccionó a sus críticas al subir un video explicando que no entiende a los haters, donde comentó que siempre le dijeron que el volverse influencer o famosa conllevaba el tener personas que no estaban a favor de su contenido, pero lo que no entiende es porque normalizaron eso, ya que algunos comentarios dicen: "Quiero que te mueras, estás horrible".

Actualmente las hermanas Capetillo cuentan con casi 800 mil seguidores entre las dos en sus respectivas cuentas de Instagram, donde comparten mucho del contenido que generan; además del canal de YouTube, donde cuentan con más de 120 mil suscriptores.

