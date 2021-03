María Félix y las lecciones de FEMINISMO que deja a las MUJERES mexicanas

María Félix marcó la industria del cine y la televisión en México con su talento como actriz, pero también con su lucha constante contra el machismo en el país, además de que su forma de pensar se adelantaba a su época dejando grandes lecciones a las mexicanas.

La Doña, como era conocida la actriz, era conocida por tener un carácter fuerte y nunca tuvo temor de decir lo que pensaba, pese a que en la época era mal visto algunas de sus actitudes.

Igualdad en el trabajo y salarial, machismo social y el papel de la mujer en la industria, fueron sólo algunos de los temas en los que dejó grandes lecciones María Félix y que marcaron un antecedente en el estallido del feminismo.

Foto: Instagram

Durante una de sus entrevistas más recordadas con Verónica Castro, la actriz lanzó lo que ha sido señalada como una profecía sobre el feminismo, asegurando que en algún momento las mujeres se levantarían y exigirían igualdad, alzando la voz en televisión.

“En un mundo de hombres como este quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Mujeres, abusadas, a estudiar, aprender e informarse, de todo”, dijo la actriz.

María Félix pone fin a brecha salarial

Durante esa época el que una mujer tuviera un salario superior al de un hombre en la industria del cine era impensable, algo con lo que logró terminar María Félix pues historiadores han señalado que la actriz llegó a cobrar por su trabajo cantidades mayores a las de un hombre, como Pedro Infante y Jorge Negrete.

En alguna ocasión la actriz reveló que a ella le hubiera gustado estudiar una carrera universitaria de no haberse dedicado a la actuación; sin embargo, el acceso a la educación no lo tenían como ahora las mujeres: “Para mandar hay que estar informadas y aprender (…) Este será de ahora en adelante un país de mujeres”.

En su lucha contra el machismo, María Félix llegó a restar algunos de sus conflictos durante su trabajo y nunca dudó en hablar de los problemas de machismo que enfrentó: “Este es un mundo de hombres hechos por y para los hombres, lo vemos en todos los aspectos de la vida”.

Foto: Mondadori Portfolio en Instagram

La actriz siempre dijo que su arma secreta ante todo lo que enfrentaba en su época fue su carácter, pues en más de una ocasión no dudó en defenderse y decir lo que pensaba sobre las injusticias por ser mujer.

“Es preciso que la mujer se forma, sea autónoma, que busque tener una vida ella misma, pero una vida independiente (…) Yo he sido mujer y esposa, pero me he forjado a pulso y me he hecho una vida propia. La mujer debe valer y hacerse valer”, dijo la actriz en su entrevista con Verónica Castro.

Con información de medios

cvg