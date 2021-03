VIDEO: MARÍA FÉLIX reveló cómo conquistar a los HOMBRES y cuáles eran sus gustos

María Félix fue una mujer única e inigualable para el cine nacional y la Época de Oro del mismo. Ante esto y si figura que siempre imponía respeto y admiración a su paso, 'La Doña' expresó siempre lo que pensaba y cómo ella, a su peculiar estilo, lo vivía. Por esta razón, en 1994 platicó con el periodista Ricardo Rocha y le manifestó con claridad su fórmula para conquistar a los hombres y ella, sí, ella, elegirlos a su gusto.

María Félix nunca permitió ser elegida por alguien, ella siempre supo que estaba ahí en la cima, que lo obtenía porque lo merecía. Esta peculiaridad en su personalidad la hizo la mujer más determinada de su época.

La importancia del cabello

En este fragmento de la charla, María Félix inicia explicando la importancia y buen uso de la cabellera femenina.

"La cabellera es para nosotras las mujeres un medio de expresión. Por ejemplo, un poco echado así, sobre el ojo, nos da un aire picaresco. Y ¿no es cierto que una negra cabellera ayuda a la mujer para mejor expresar su altivez o su desdén?", aconsejó.

Tras recordar la ocasión en que una conocida y amiga quiso hacerle una biografía, señaló que realizaron entrevistas que luego no llevaron al texto final ya que tras investigarla la periodista prefirió ser su amiga.

Y ella, María Félix, insistió en que a una actriz se le inventa, no se le investiga. De igual forma indicó que no le gusta la ayuda, si la pide, lo sabrán.

Sus tácticas de seducción

Sin tapujos, 'La Doña' aclaró que a ella nunca la sedujo un hombre, ella siempre tuvo la fórmula clara de cómo y a quiénes quiso a su lado.

"No me seducen, yo seduzco. La iniciativa de una manera general, dicen que los hombres deben llevarla, en mi vida la he llevado yo. La prueba que he escogido a las gentes con las que he vivido has sido escogidas por mí, no me escogieron nunca, nunca. "Yo escogí, yo dije con esa persona quiero vivir, quiero hacer esto o el otro, aquí o más allá, irme a un cuarto, encerrarme en la cama y etcétera. No es degradar a los hombres, a este pero bueno, hay maneras".

Le gustaban los hombres con presencia

'La Doña' así describió a los hombres que para ella valían la pena y llamaban su atención.

"Recuerdo a hombres tan fuertes e inteligentes como Miguel Alemán, el grande, tipazo. ¿Por qué no tenemos ahora hombres como esos? o como Plutarco Elías Calles, había un Zapata o mismo Pancho Villa aventurero, era un hombre, le veías tamaños al tipo. Ya no hombres como los de antes, es un producto que se ha perdido, la calidad está perdida. Fíjate en el físico de los nuevos hombres que no tienen esas envergaduras".

Y añadió: "Yo no puedo traer a alguien que no se baña y no está limpio y no sonríe y tiene el diente blanco y bonito. Y mi ciudad, creo que todos los mexicanos deberíamos ponernos a barrer y limpiar, y así tenemos que limpiarnos nosotros mismos porque estamos muy cochinos últimamente".

Las mujeres no deben parecerse a los hombres

En una época donde la liberación femenina estaba en efervescencia, María fue clara al exponer su punto de vista sobre lo que una mujer debe ser.

"Creo que las mujeres tratan de besar como los hombres, hacer negocios de hombres y que las estimen como hombres, y creo que no tienen razón. Yo no digo que sean sumisas, pero la mujer tiene un lugar en la vida y cosas que cumplir y el hombre también y creo que a veces se sobrepasan y se ven fatales".

Era capaz de callar hasta a un Padre

Para finalizar, María Félix aseguró que ella era capaz de callar hasta a un Padre, ya que "el Padre estaba hablando de los apóstoles, pero no era el momento y yo no tolero. Le dije al Padre que se callara, que íbamos a rezarle a mi hijo (Enrique Álvarez Félix), sí muchas veces callé a mi papá, cómo no iba a callar al sacerdote, que se dejara de sus historias de apóstoles".

Disfruta de las palabras y forma de ver la vida de María Félix.

maaz