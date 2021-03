Así fue el día que María Félix corrió de su casa a Silvia Pinal: VIDEO

Hablar de Silvia Pinal y de María Félix es hablar de dos mujeres reconocidas a nivel internacional por formar parte de los íconos femeninos del cine y la televisión mexicana; sin embargo, esto no significa que fueran amigas o conocidas, pues incluso hubo una ocasión en que Félix, mejor conocida como "La Doña", echó de su casa a Silvia Pinal.

En la actualidad, la mayoría de las personas conocen el nombre de Silvia Pinal, sin embargo hace algunos años muy pocos sabían quién esta actriz que pasaría a la historia, entre ellos, una persona que no la conocía era la famosa estrella del cine de oro, María Félix.

Es por eso que Silvia recordó durante una entrevista el día que “La Doña” la corrió de su casa, confirmando así el fuerte carácter del que se presume era portadora la famosa y extravagante actriz que fuera esposa de Agustín Lara.

Fue así que la famosa exesposa de Enrique Guzmán contó que cuando apenas comenzaba a ganar popularidad, tuvo un encuentro con la actriz María de Los Ángeles Félix, sin embargo este no fue muy grato.

Silvia Pinal narró en una entrevista para el especial de Navidad de Ventaneando, el momento en el que se vio cara a cara con María Félix; sin embargo, cuenta cómo fue víctima de uno de los desplantes del fuerte carácter de la doña, pues esta la corrió de su casa en cuanto la vio.

Fue precisamente durante entra esta entrevista que la mamá de Alejandra Guzmán contó que un día en aquellos años, Enrique, el hijo de María Félix, hizo una fiesta en su apartamento sin embargo, "La Doña" al no conocerla entre los invitados, la corrió de su casa.

Un día Enrique hizo una fiesta en su apartamento y a mí él me quería mucho, entonces me dijo que iba a ir su mamá que si yo quería ir, fue así que cuando llegue a su casa y vi a su mamá me le planté y yo estaba mirándola como lela, Y me acuerdo que luego de un rato me dijo 'bueno niña, ya me estuviste viendo todo este tiempo, ahora vete'," relato Silvia Pinal.