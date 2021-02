¡Increíble! María Félix así HABLÓ de Juan Gabriel: VIDEO

Han pasado más de 100 años de su nacimiento y 18 de su fallecimiento, María Félix sigue siendo una de las figuras femeninas más importantes del cine mexicano y es que gracias a su destacada trayectoria en la pantalla grande, es y será recordada por su perspectiva adelantada a su época, y su incansable lucha por la equidad de género en el país.

Sin embargo, su legado ha trascendido no solo en el cine, también en la música.

María Félix, inspiración para el arte

Es bien sabido que María Félix estuvo casada con el compositor Agustín Lara durante tres años, se sabe además que su relación fue muy pasional y que el gran amor que tuvo Lara hacia Félix inspiró una de las canciones más emblemáticas del compositor, “María Bonita”.

Aunque fue un poco efímero, el romance entre Agustín y María fue controvertido dado la diferencia de edades, ya que el cantante era 17 años mayor que la actriz.

Sin embargo, Lara no fue el único que encontró inspiración musical en la musa de la televisión y el cine. Años más tarde, el divo de Juárez le compuso también una bella melodía, “María de todas las Marías”, en donde no sólo evoca a la belleza de la actriz, sino que también hace una comparación entre ella y la virgen María.

Fue en el año 1979 cuando María Félix se presentó en el programa ‘Siempre en Domingo’, conducido por Raúl Velasco y en donde la esperaba Juan Gabriel para que escuchara la dulce composición, pero el cantante se mostró nervioso, ya que era la primera vez que María escuchaba el tema.

Cuando Velasco cuestionó a la actriz sobre su opinión acerca de la melodía, la fémina precisó que:



“Tu ves una imagen y se me hace la cintura chiquita, me siento guapa… ¡El público me ha hecho guapa! Y entonces… yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel, como con el regalo, que yo siempre me quito el sombrero, cuando me acuerdo de Agustín Lara, yo digo que es el mejor regalo de mi vida”.