El día que Gorillaz VISITÓ Teotihuacán tras un show FALLIDO en México

Gorillaz, la mítica banda virtual visitó nuestro país por primera vez el 11 de marzo de 2002, es decir, hace 19 años. En ese momento aún no conocíamos las capacidades de la mente creativa detrás de este proyecto, Damon Albarn pues su carrera apenas estaba comenzando.

Si bien, las expectativas del concierto eran muy grandes porque se trataba de la primera agrupación ficticia arriba de un escenario mexicano, la verdad es que todo resultó un desastre. Fue una de las primeras giras de Gorillaz, pero los creadores querían impresionar a sus fanáticos, por lo que decidieron trasladar los hologramas de los integrantes virtuales de la agrupación. Fue una gira costosa y que generó complicaciones.

Los hologramas no se distinguían y parecía que el público estuviese escuchando un disco en reproducción de Gorillaz, pues el escenario estaba pensado para Murdoc, 2D y Noodle, no para los músicos reales. Por lo que no se apreció como Damon quería.

Tal fue el destastre, que tuvieron que pasar más de diez años para que la agrupación regresara a México en un Vive Latino y con un concepto diferente. En esta ocasión, los asistentes pudieron apreciar a más de doce músicos en el escenario y al multifacético Albarn presentando sus mejores éxitos del pasado y también introduciendo al público a lo que en ese momento fue su último material: The Humanz.

La visita en Teotihuacán

Aunque el primer show fue un desastre, Jamie y Damon no dudaron en visitar uno de las zonas arqueológicas más emblemáticas del país: Las pirámides de Teotihuacán. Conocemos de esta visita gracias a un vídeo que circula en la web donde se aprecia el camino y llegada de los creadores a la región.

A través de un recorrido por un guía turístico, Damon Albarn y Jamiew Hewlet formaron parte de la larga lista de celebridades que han visitado este lugar. Y es que esta zona en específico tiene gran significado en la historia del país.

Aquí el vídeo:

