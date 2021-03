María León, ¿se casa?; presume anillo y vestido de novia en Instagram

La guapa cantante María León presumió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve luciendo un anillo y un sofisticado vestido de novia, publicación que ha despertado las dudas de los internautas y seguidores de la exvocalista de "Playa Limbo", pues no dio más detalles del clip.

Hasta el momento la guapa cantante no ha confirmado ningún noviazgo, aunque hace unos meses surgieron rumores de que el hijo de Eugenio Derbez, Vadhir había mandado mensajes a León y podría surgir una relación entre los famosos, sin embargo, al parecer nada se dio entre ellos.

La bailarina y compositora de 35 años, originaria de Jalisco, se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues luego de ser la ganadora del programa "¿Quién es la máscara?", no ha parado de trabajar y anunciar proyectos, como su participación en la obra de teatro "Hoy no me puedo levantar".

María León se luce vestido de novia

Fue este jueves cuando la talentosa cantante y compositora publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve luciendo un sofisticado vestido de novia, con transparencias en la parte superior y de hombros caídos con el que sin duda se ve espectacular.

María León acompañó el video con dos emojis de carita sonriente y un anillo de diamante, lo que desato una serie de comentarios entre sus más de 2 millones de seguidores en la red social, quienes quedaron sorprendidos con las imágenes y la idea de que la cantante se case.

Además, en el video se le puede ver acompañada de un atractivo joven y luciendo también un hermoso vestido ajustado tipo strapless con bordado tradicional al frente, con el que enamoró a sus seguidores y fanáticos que siempre la apoyan.

