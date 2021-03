María León presume sus curvas y deja poco a la imaginación en atrevida foto

Desde temprana edad, María León es una de las figuras femeninas mexicanas de las que más se habla. Ya sea por su innegable talento o por su espectacular figura, la joven compositora siempre sabe cómo paralizar a sus fans; algo que definitivamente logró con su última publicación en Instagram.

Es bien sabido que la ex vocalista de Playa Limbo derrocha talento en la música mexicana, pues sus habilidades como compositora y cantante le han dado un lugar privilegiado en la televisión mexicana en programas como "¿Quién es la máscara?" Así como una exitosa carrera como solista.

Pero la famosa originaria de Jalisco ha desarrollado un gusto por una actividad que la ayuda a lucir su resistencia física y su escultural cuerpo; el pole dance.

Su hobby más aplaudido

María León no sólo es una estrella de la farándula, sino que también se ha convertido en una de las cuentas predilectas de los usuarios de Instagram pues través de esa red social saca su lado más sensual que cautiva a más de uno.

De hecho, sus contenidos más aplaudidos son sus videos haciendo pole dance, un ejercicio que en más de una ocasión ella ha defendido al tratarse de un ejercicio complejo, pero con muchos beneficios para el estado de ánimo y para fomentar la resistencia del cuerpo.

De forma cómica, María León también le han contestado a todos los que le dicen que "ya chole con los videos del tubo" que se suban y se "carguen las carnes". Sin lugar a dudas, por estos motivos, la artista ha creado una imagen que destila sensualidad y un indiscutible empoderamiento.

La atrevida foto de María León

Precisamente este último rasgo ha salido a relucir en la fotografía más reciente que la cantante subió a su cuenta de Instagram. Luciendo sus impactantes curvas, la intérprete de "No te vayas todavía", modela sus espectaculares piernas al portar un diminuto bikini y un top en la parte superior de su cuerpo.

Pero la famosa no dejó las cosas ahí, pues acompañó su fotografía de un comentario que causó revuelo entre sus seguidores :"No hacerlo por la mirada masculina. Las mujeres podemos sentirnos sensuales y cómodas en nuestra propia piel y somos libres de honrar nuestro cuerpo como queramos. Lo hago para inspirar a las mujeres, como me inspiran otras mujeres talentosas e inteligentes que también abrazan libremente su sensualidad y sexualidad. Te envío mucho amor Gretina".

Dejando a más de un admirador con el corazón derretido y a todos aquellos que la ven como un modelo a seguir, una vez más, impactados por su pensar y fortaleza; María León consiguió deslumbrar a los dos millones de seguidores que tiene en su cuenta.

mfsm