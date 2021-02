María León impacta con sus piernas de acero; quiere desbancar a Andrea Legarreta

María Léon dejó sin aliento a sus admiradores en sus redes sociales luego que esta magna compartiera una postal en donde presumió el ejercitado cuerpo que posee y el abdomen de acero en el que destacan sus marcados abs; la imagen cautivó a los seguidores de la cantante quienes halagaron la gran figura que tiene.

Si bien los 2.2 millones de seguidores con que cuenta María León en su Instagram están habituados a admirar la gran figura que posee la cantante, en ocasiones algunas imágenes siguen cautivando a sus admiradores a grado de dejarlos sin palabras, así ocurrido este día tras compartir la imagen en la que destacó la belleza física de la artista.

María León se ha convertido en una de las artistas más admiradas por el público y más queridas por sus seguidores, su talento, su preciosa voz y su belleza rompen esquemas y su sencillez le ha hecho merecedora del cario de un amplio espectro del público, el cual disfrutar de sus canciones y su belleza.

Los usuarios de las redes sociales hicieron una comparación entre la artista y la conductora Andrea Legarreta, ya que aseguran que entre ambas famosas podría haber una batalla por ver quién posee las piernas más firmes y tonificadas, no cabe duda que tanto Andrea como María poseen un escultural cuerpo y unas piernas de infarto que las hace lucir encantadoras.

La disciplina ante un “encierro eterno”

En la serie de fotografías que publicó esta semana, María León compartió un mensaje con sus seguidores en donde externó las dificultades que he tenido para mantearse disciplinada en el ejercicio, mientras la cuarentena se sigue alargando cada vez más: “Creo que una de las cosas que más me ha costado ha sido mantener la disciplina del ejercicio y la alimentación durante este encierro eterno, encontrar la manera de mantenerme motivada, levantarme a entrenar cuando no tengo ganas y seguir avanzando,” publicó al artista en Instagram.

“A veces en casa con lo que me he armado y a veces en un cuarto de hotel con lo que esté a la mano,” continuó María León en su post, ademas la cantante explicó que aunque no es miércoles subió la fotografía para que cuando no lleve una buena racha de disciplina y constancia pueda regresar a su publicación y constatar que sí se puede.

Y ya llegado ese instante “decirme: ‘Ándele sargentito, sí se puede... ‘ me lo digo a mí pero con todo mi amor te lo digo a ti también; por si ocupas, por si te sirve y porque te quiero,” escribió la cantante en el post, en el cual sus admiradores realizaron decenas de comentarios en los que resaltaron su gran belleza y el escultural cuerpo que posee. “muy bien!! Con ganas o sin ganas, la disciplina ayuda a no tirar la toalla!!,” comentó uno de sus seguidores.

mypr