Aislinn y Vadhir Derbez quieren cambiar de papá y le piden ayuda a Victoria Ruffo

Aislinn Derbez y Vadhir Derbez sorprendieron a sus millones de seguidores en sus redes sociales luego que realizaran una fuertes declaraciones que realizaron en uno de sus videos en donde aseguran que ya no desean que el actor Eugenio Derbez sea su papá y para conseguir este objetivo recurren a una extraña aliada; Victoria Ruffo.

La popular y talentosa actriz, así como su hermano menor, aparecieron en una grabación que fue difundida recientemente en donde aparecen los dos hijos del actor Eugenio Derbez piden a la mamá de José Eduardo Derbez, la actriz Victoria Ruffo, que los adopte.

Al parecer el video se grabó después de que la familia Derbez grabara la campaña promocional de la segunda temporada del programa “De viaje con los Derbez”, momento en el que toda la familia se reunió. Además de pedir que los adopte, Vadhir Derbez también pidió a la famosa actriz mexicana que “le enseñe a llorar”, en referencia a los grandes dotes histriónicos con que cuenta Ruffo.

Los Derbez son tendencia de nueva cuenta

Tanto Asilinn como Vadhir se han vuelto todos unos influencias en redes sociales gracias a los videos, fotografías y sketches que comparten en sus redes sociales, en donde son vistos diariamente por millones de personas. Además de sus respectivas carreras, ambos personajes ya se han colocado en el gusto del público que sigue cada una de sus publicaciones, al igual que sucede con José Eduardo Derbez.

Los hijos de Eugenio Derbez siempre se encuentran dado de qué hablar y esta ocasión no ha sido la excepción al convertirse en tendencia al solicitar amablemente en su grabación que Victoria Ruffo, exesposa del actor y mamá de José Eduardo Derbez, los adopte. Sin embargo debido a que ellos no son sus hijos biológicos y no los puede ayudar, José Eduardo sugirió que llamen a su mamá.

Tras la sugerencia de su hermano tanto Aislinn como Vadhir Derbez aceptaron la propuesta y le pidieron a José Eduardo que marcara a su mamá, a lo que Vadhir agregó “y de pasada que me enseñe a llorar”. El famoso video se trató en realidad un promocional para la nueva campaña de su papá, Eugenio Derbez, en donde busca adoptar cinco personalidades de TikTok, declaraciones que realizó hace solo unos días al indicar que estaba listo para “adoptar hijos”.

