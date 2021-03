Josh Hartnett, el actor que rechazó ser Batman de Christopher Nolan

En junio de 2005 se estrenó Batman Begins, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan, quien no era tan conocido en ese momento, pero que ya había mostrado su capacidad con Memento. Sin embargo, antes de haber elegido a Bale, el papel se le había ofrecido a Josh Hartnett, un joven de 25 años, cuya carrera estabas en ascenso.

¿Cómo habría sido la interpretación de Batman de Hartnett? Es una respuesta que nunca sabremos, ya que el actor simplemente dijo que no estaba interesado, a pesar de la insistencia y ofrecimiento por parte de Warner Bros. y del mismo Nolan.

Hartnett explicó que su decisión se debió a que estaba enfocado en la producción de una película llamada Crazy in love, por lo que estaba ocupado y prefirió no comprometerse con el blockbuster.

Incluso, en 2003 Hartnett había recibido una oferta para protagonizar Superman Returns, dirigida por Bryan Singer, pero en su momento el joven actor señaló que no sabía si quiera que era un candidato para encarnar al Hombre de Acero, por lo que sólo rechazó la invitación.

En junio de 2005, Christopher Nolan estrenó Batman Begins, en donde Christian Bale fue el protagonista, pero el papel se ofreció originalmente a Josh Hartnett. Foto: Especial

Arrepentido de sus decisiones

Unos años después, durante una serie de entrevistas, el actor comentó que se arrepintió de haber tomado esas decisiones, pero no quería que su carrera se viera encasillada como el actor que interpretó a Batman o a Superman.

Sin embargo, detalló que su peor error fue haber dicho no a Nolan, ya que tiempo después audicionó para protagonizar el papel de The Prestige, pero el director británico lo rechazó rotundamente. "Él (Nolan) no me quiso para The Prestige, pero no sólo eso, sino que contrató de nuevo a su Batman (Christian Bale) y también a mi novia de entonces (Scarlett Johansson)", comentó.

Recuerda que rechazó a la gente equivocada en su momento, algo que es mal visto por la industria del cine y aunque asegura que aprendió la lección, lamentablemente fue demasiado tarde para Hartnett, quien después de haber dicho que no a Nolan fue descartado para muchos otros proyectos.

Aunque Josh Hartnett compartió créditos con grandes personalidades, la película no tuvo el éxito esperado. Foto: Especial

Aunque el mismo año que se estrenó The Prestige tuvo la oportunidad de protagonizar dos filmes: Lucky Number Slevin y The Black Dahlia, ninguno de los largometrajes fue un éxito, a pesar de que en el primer caso compartió créditos con gran personalidades como Bruce Willis, Morgan Freeman y Ben Kingsley, la película pasó desapercibida por la falta de publicidad.

Poco a poco pasó de moda, hasta que fue olvidado por la mayoría del público, pese a que siguió haciendo algunas películas independientes y de presupuesto moderado, no ha vuelvo a recuperar la notoriedad. Incluso, protagonizó la serie Penny Dreadful, pero no fue suficiente para regresar a las grandes producciones.

Guy Ritchie lo revive

Este lunes 29 de marzo salió el primer tráiler de la película Wrath of man, protagonizada por Jason Statham, cuya historia se centra en un misterioso hombre que trabaja para una compañía de seguridad de autos blindados. Sin embargo, uno de los trabajos sale mal y sufre un intento de robo, por lo que Statham demuestra sus habilidades y acaba con los criminales.

Se prevé que esta película de Ritchie esté llena de acción y con esos peculiares giros de tuerca a los que está acostumbrado el director.

Lo peculiar es que uno de los coprotagonistas es Josh Hartnett, quien será uno de los compañeros de trabajo de Statham.

Quizá este podría ser el regreso del actor que estuvo esperando, pues ahora tiene 42 años, es más maduro, con experiencia y tal vez ya no cometa los mismo errores de su pasado.

