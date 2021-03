Batman Soul of the Dragon, una película para seguir en el tono de la Liga de la Justicia

Si todavía no has superado la Liga de la Justicia de Zack Snyder, te recomendamos que le des una oportunidad a Batman Soul of the Dragon, una película protagonizada por el Caballero de la Noche, aunque con un tono al estilo funk de los años 70.

Esta película de Warner Bros. Animation y DC Entertainment fue lanzada a principios de este 2021, por lo que si eres fan de Batman necesitas verla, ya que además de narra una aventura más de personaje, también ayuda a conocer más sobre cómo fue que Bruce Wayne se convirtió en el héroe de Ciudad Gótica.

Batman Soul of the Dragon no se basa en ningún cómic, por lo que es una historia inédita. El argumento se centra en un joven Bruce Wayne, quien en busca de la preparación para ser Batman, encuentra un monasterio secreto en la región del Hindú Kush del Himalaya, donde conoce a su cuidador, O-Sensei, y a otros cinco estudiantes que se entrenan en artes marciales: Shiva, Richard Dragon, Jade, Ben Turner y Rip Jagger.

Mientras Bruce está en el monasterio, se percata hay una extraña puerta que se encuentra sellada. A pesar de que preguntan a O-Sensei sobre ésta, él les da algunas respuestas evasivas.

Sin embargo, Rip Jagger resulta ser un infiltrado del Clan de la Serpiente, que busca una espada llamada Soul Breaker, que tiene bajo su poder O-Sensei y que sirve para abrir la misteriosa puerta. Al traicionar a sus compañeros y robar la espada, Jagger logra romper el sello y despertar a Naga, el Dios Serpiente, por lo que el viejo maestro se tiene que sacrificar para mantener el mal encerrado.

Listos para enfrentar al mal

A partir de ese momento, todos los estudiantes de O-Sensei se dividen y desde sus lugares hacen lo posible por evitar que el Clan de la Serpiente adquiera la espada Soul Breaker. Aunque, Richard Dragon busca una vez más a Bruce Wayne para pedirle ayuda, pues el mal una vez empieza a acechar en las tinieblas.

La película cuenta con un ritmo muy dinámico de principio a fin, por lo que los 82 minutos de duración se pasan rapidísimo, pues las secuencias de acción y de momentos sobrenaturales dejarán encantados a los fanáticos de Batman.

La música y las animaciones son todo un deleite, porque se siente durante todo el tiempo el ambiente disco, no sólo por el look de los personajes, también porque hay momentos en que el Batman y Bruce Wayne que dirigió Sam Liu tienen características de Batman: La serie animada, que se transmitió en la década de los 90.

Por otro lado, la atmósfera oscura y violenta harán que el espectador se sienta como si estuviera dentro de una novela gráfica de Batman.

La película se puede rentar o comprar en las plataformas como Google Películas, Cinépolis Click y hasta Amazon Prime Video.

