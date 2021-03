Después de ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder necesitas jugar estos videojuegos

Hay muchos seguidores de los personajes de DC que no se dieron por bien servidos con cuatro horas de la gloriosa versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues además de que existen los cómics para expandir este universo de superhéroes, también hay tres videojuegos indispensables para todo fanático.

Si te gustó la temática oscura y llena de acción del director Zack Snyder, entonces te recomendamos que juegues Injustice: Gods Among Us, Injustice 2 y Batman: Arkham Knight. Aunque el primero de los títulos apareció en 2013 para la antepasada generación de consolas, gracias a la retrocompatibilidad tendrás la posibilidad de disfrutarlo.

Los dos primeros títulos cuentan con una historia más relacionada con esas visiones postapocalípticas que mostró Snyder en su filme, ya que hay una versión en la que Superman se vuelve malo e instaura un gobierno totalitario y acaba con todo el que se oponga a sus órdenes, sin importar que en algún momento hayan sido sus amigos.

Entregas llenas de acción

- Injustice: Gods Among Us: En un universo alternativo el Joker destruye Metrópolis con una bomba atómica asesinando a miles de personas, y engaña a Superman con el gas de El Espantapájaros, haciéndole creer que su esposa, Lois Lane, era Doomsday, y tras llevar Lois al espacio para matarla, se da cuenta de que no era Doomsday, sino su esposa. Esto conlleva a que Superman se vuelva un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado el "Régimen", al cual se opone Batman.

Este título de peleas, desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive, tienes la opción de explorar el modo historia o simplemente de enfrentamientos, en donde podrás seleccionar hasta 30 jugadores, ya sea villanos o superhéroes.

- Injustice 2: El centro de la historia se basa alrededor de Batman y el intento de la insurgencia para restaurar la sociedad después de la caída del régimen de Superman; sin embargo, las llegadas del grupo supervillano recién formado llamado "La Sociedad" y el extraterrestre Brainiac fuerzan a Batman a liberar al preso Superman para ayudar a combatir las amenazas.

Similar a su predecesor, contarás con 38 personajes en total, con los que podrás divertirte durante horas completas en compañía de tus amigos.

- Batman: Arkham Knight: En esta tercera entrega de la saga, desarrollada por Rocksteady Studios y lanzada por Warner Bros. Interactive Entertainment, el héroe enmascarado deberá combatir contra El Espantapájaros, quien cuenta con una nueva toxina del miedo y amenaza con rociarla en Ciudad Gótica. Ante este escenario, Batman deberá formar alianzas para resolver el caso.

Este es considerado uno de los mejores juegos de la trilogía, además de que el modo de juego es muy inductivo y los gráficos son detallados. La historia es envolvente y las secuencias de acción cuentan con todos los elementos para sentirte dentro del juego.

