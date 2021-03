Liga de la Justicia de Zack Snyder ya cuenta con las primeras opiniones, ¿vale la pena verla?

A sólo dos días de que se estrene la Liga de Justicia de Zack Snyder, los críticos de cine y algunas personas ya vieron la primera la nueva versión de la película que se estrenó hace cuatro años bajo el mando de Joss Whedon, la que fue severamente calificada por los fanáticos y el público en general.

Luego de que Snyder tuviera que abandonar el proyecto original que se estrenó en 2017, debido al fallecimiento de su hija, a las salas llegó una Liga de Justicia bastante simplona, a la que le faltaba algo en la historia. Ante este escenario, los mismos protagonistas de la cinta y también Zack Snyder revelaron que había material grabado que daría la oportunidad para hacer otro corte sobre el encuentro entre los personajes de DC.

Después de mucha espera, el 18 de marzo será una realidad a nivel mundial la versión de Zack Snyder, quien ha destacado por sus películas como Watchmen, 300 y Superman: El hombre de acero. La nueva versión de la Liga de la Justicia tiene una duración de más de cuatro horas, por lo que se dividirá en seis entregas, de acuerdo con la información publicada por Warner Bros.

Introducción de los personajes y villanos

Aunque en esencia la Liga de Justicia de Zack Snyder cuenta con la misma historia, en la que los superhéroes se deben unir para enfrentar una amenaza que los supera, el director se encargó de hacer nuevas tomas para explicar a detalle varios aspectos que quedaron sueltos durante la entrega de 2017.

Snyder se tomó el tiempo (cuatro horas) para presentar a los personajes: Batman, Superman, Aquaman, Mujer Maravilla, Flash, Cyborg y agregó a otros más que se han visto en los diferentes tráilers que se han presentado.

Otro gran cambio está en el villano Steppenwolf, quien luce amenazante con su nueva armadura. Aunque al ver a Darkseid en la pantalla hace que todo luzca más interesante, pues hay diálogos y "encuentros" entre ambos personajes.

La interacción entre estos dos personajes deja claras cuáles son las intenciones y los planes de cada uno, lo que podría ser material para una segunda entrega de la Liga de la Justicia, ya que tanto Steppenwolf como Darkseid cuentan con diálogos atinados y demuestran por qué son los malos de la historia.

Opiniones

De acuerdo con la opinión de los críticos de cine, el epílogo de 30 minutos les pareció excesivo, pero comprensible. Sin embargo, Snyder se encargó de borrar cualquier rastro de lo que habría hecho Joss Whedon, ya que retiró los momentos cómicos forzados y agregó más secuencias de acción, sangre y redención.

"La nueva película, y no se equivoquen: es verdaderamente una nueva película, es más que una reivindicación de la visión original de Snyder. Es un grandioso, ágil e inmersivo entretenimiento, la historia de origen de un grupo de héroes que, en su corazón, es convencionalmente clásica", de acuerdo con la opinión de Owen Gleiberman, de Variety.

Mientras que para otros les pareció un poco excesiva y cansada: "Es una bestia de cuatro horas que no hace nada en particular para quienes están fuera de la minoría que exigió su existencia. Para quienes no están interesados en ella, La liga de la Justicia de Zack Snyder, tiene todas las alegrías de ver pulverizar carne", publicó Clarisse Loughrey, en Independent UK.

Hasta el momento, la historia cuenta con 75 por ciento de las opinión positivas, por lo que se espera que llegue a más del 90 por ciento una vez que se estrené en HBO Max el 18 de marzo.

