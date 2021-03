Cinco famosos actores que iniciaron su carrera en el cine para adultos

Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues este dicho es muy cierto para muchas estrellas de Hollywood, ya que varios de ellos revelaron que antes de poder alcanzar el éxito, trabajaron como meseros, choferes e incluso como actores del cine para adultos.

Algunos de ellos se tuvieron que quitar la ropa y ganar dinero con el sudor de su frente y todo su cuerpo, pues en busca de ser famosos pasaron por apuros económicos.

Para fortuna de varios de ellos pudieron salir del mundo de cine porno para dar el salto al cine convencional.

Por tal razón te decimos el nombre de cinco actores que antes de convertirse en famosos, grabaron películas eróticas.

James Franco

Al inicio de su carrera James Franco estaba tan desesperado por darse ser famosos, que se le ocurrió grabar una cinta porno junto a su entonces novia, la cual logró distribuir entre varias productoras, sin embargo no fue exitosa.

Sylvester Stallone

Antes de convertirse en Rocky, el actor participó en una película porno que se estrenó en 1970 y se llama The Party at Kitty and Stud’s. En aquel entonces Sylvester Stallone cobró 200 dólares por su trabajo en la cinta erótica.

Jackie Chan

Jackie Chan incursionó en el mundo del cine porno, pues antes de ser famoso tuvo que hacer de todo para sobrevivir

Hay que destacar que las películas eróticas de esa época eran más conservadoras y no tan explícitas como ahora.

Jon Hamm

El estadounidense tuvo sus inicios en la gran pantalla en el cine erótico, sin embargo no estaba frente a la cámara, sino que se encontraron en el área de diseño.

Simon Rex

Simon Rex incursionó en la industria del cine para adultos a los 19 años de edad. Luego de brincar al cine convencional, regresó del porno. Rex participó en series y películas como Felicity o Scary movie 5.

mavr