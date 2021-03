¿Se va de "Venga la Alegría"? CAPI Pérez tendrá NUEVO PROYECTO de televisión

Uno de los programas más vistos de la televisión mexicana en el horario matutino es "Venga la Alegría", quien ha tomado un realce importante en las últimas semanas y parte fundamental del programa son los conductores, quiénes mañana con mañana buscan alegrar los días de sus espectadores.

Y uno de los principales protagonistas de la emisión es Carlos Alberto 'Capi' Pérez, quien sin duda tiene algunas de las secciones más vistas de todo el programa matutino y gran parte de su éxito es la personalidad que tiene día con día para realizar su trabajo y sus parodias dentro y fuera de "Venga la Alegría".

Nuevo proyecto del Capi Pérez

En esta ocasión, se dio a conocer en la programación el nuevo proyecto que tiene el 'Capi' Pérez con lo que buscará dar una dura batalla por el rating, de acuerdo a su personalidad y la visión de un personaje que sabe cómo hace reír al público espectador.

Es por eso que a partir de este sábado, podrás contar con el 'Capi Pérez' pero no cómo habitualmente lo veías dentro de su programa "La Resolana", la cual se emite durante fines de semana, en un horario de las 23:00 horas y ahora lo vas a poder disfrutar, pero de otra manera.

El periodismo en "La Resolana News"

El nuevo programa del 'Capi' Pérez se llamará "La Resolana News" y es que ahora los sábados dará un giro total a su programa nocturno, en dónde ahora se convertirá en un noticiario, pero con la particularidad de que será el conductor y seguramente las noticias tendrán un toque distinto.

El Capi va a darle un empuje interesante a este programa que llamará la atención seguramente, debido a que será un elemento nuevo dentro de sus parodias y que no ha sido tan utilizado por El Capi Pérez, aunque no sería la primera vez que se presentará realizando este formato de "noticiario2, aunque no de manera recurrente.

hgm