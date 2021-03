Eduardo Santamarina revela cómo es su relación con Itatí Cantoral: "Te hieres mucho"

Eduardo Santamarina abrió su corazón al público y relató algunos de los momentos más difíciles de su vida, desde su infancia y hasta su relación actual, en el que se detuvo para hablar sobre cómo es la relación que tiene con Itatí Cantoral, la madre de sus gemelos.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el actor se sinceró y habló de los amores que han marcado su vida, incluso aquellos de la infancia y adolescencia, cuando una joven rompió su corazón y tuvo que tomar terapia para salir adelante.

Divorcio con Itatí Cantoral

Al ser cuestionado sobre cómo es la relación que tiene actualmente con la actriz Itatí Cantoral, el actor reveló que es muy buena y que tienen una buena relación por sus hijos, Roberto Miguel y José Eduardo, pero no siempre fue de esa manera.

La pareja se casó en 1999 y casi de inmediato tuvieron a sus gemelos, estuvieron juntos cerca de cinco años y luego crecieron los rumores de una separación hasta que en 2004 firmaron el divorcio.

Eduardo Santamarina reveló que la relación con su exesposa no siempre fue buena, pues por años tuvieron algunos problemas: “Te hieres mucho, es muy desgastante. El tema de los hijos es muy desgastante, la forma de controlar es con los niños y no me los daba, pero también la entiendo a ella”.

Itatí Cantoral revela motivos de separación

En una entrevista años después de su divorcio, la actriz reveló los motivos por los que se separó del actor y dijo que fue porque él se enamoró de otra mujer, se trata de la actriz Susana González.

Itatí Cantoral indicó que no guarda ningún rencor contra la actriz, aunque su separación sí le provocó mucho sufrimiento: “Pensaba que no se había enamorado del todo, no lo puedes aceptar. Yo que que hacer un trabajo, de ir a terapias”.

Con información de medios

cvg