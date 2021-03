Eduardo Santamarina REVELA cómo superó su problema de ALCOHOLISMO

Eduardo Santamarina es uno de los actores más queridos del espectáculo, pero a la par de sus éxitos, el actor de 52 años también ha vivido diferentes experiencias que le han dejado aprendizajes importantes, algunas de hecho un poco desafiantes.

A través de la entrevista que Yordi Rosado hizo pública este domingo, pudimos conocer más de las experiencias que han marcado a Santamarina. Desde la primera vez que fue víctima de una infidelidad, hasta cómo fue que se enamoró de Mayrín Villanueva. Mediante un recorrido de su adolescencia y juventud, el actor reveló datos importantes sin dejar de lado el carisma que lo caracteriza.

No es novedad saber que uno de los momentos más desafiantes que ha vivido Eduardo fue aceptar su adicción al alcohol, pero en esta ocasión el actor habló sin tapujos sobre este momento oscuro en su carrera artística y personal.

El pasado que marcó a Santamarina

Durante la charla con Yordi Rosado, Santamarina explicó que su carrera alcohólica dio inicio a los 15 años, cuando apenas era un adolescente y daba inicio a sus primeras experiencias en el amor. El actor dio cuenta de que sufrió una infidelidad cuando estaba en la secundaria, pero el dolor fue tal que optó por llevar una vida más liberal y siendo indiferente con las chicas. "Mujeres mayores, de mi edad, más chicas, señoras casadas.." dijo Santamarina.

Pero este 2021, el actor cumple más de dos décadas sin consumir alcohol, ni las pequeñas dosis de licor que contienen los chocolates o el rompope simple pues la bebida lo orilló a perder la motivación para trabajar, una situación en la que explicó "lo hizo tocar fondo":

"Cuando empecé a trabajar como actor en Televisa, comenzó a afectar mis llamados porque ya llegaba crudo. Te vuelves tan cínico que llegas en vivo. Era terrible porque además tú te lavas los dientes, te bañas, chingo de perfumes, chicles, pero hueles a alcohol, y hueles de aquí allá", expresó.

Después de tocar fondo, vino un momento crítico

El coprotagonista de la novela Rubí, junto a Bárbara Mori, habló de cómo el alcoholismo fue una experiencia que ya había en su familia, pues su papá falleció de cirrosis a causa de esta enfermedad, y Eduardo iba hacia el mismo camino pero insistía en la negación, pues no aceptaba su realidad y que necesitaba tratarse. Pero el momento decisivo llegó cuando una productora le solicitó retirarse de lo ebrio que se encontraba y por ende, sus diálogos no los podía decir con claridad.

"En un llamado llegué pedo y según yo no se me notaba pero me mandaron a corte, me preguntaron si podía y yo dije ¡Cómo no! volvimos y corte de nuevo, hasta que llegó la productora Lucero Suárez, quien es psicóloga de profesión y yo pensé "me va a poner una cagotiza" pero me dijo vete a tu casa y mañana hablamos."

El actor reveló que ese fue el momento donde se encontraba en picada porque perdió interés por todo aunque tenía futuro en su carrera como actor. Gradualmente se imaginó muerto en un accidente, y pensó en su madre sufriendo y yendo por él.

Después de pensar en cómo terminó su papá en rehabilitación y después fallecido a causa de alcoholismo, Eduardo decidió someterse también e ingresó a una clínica, después de una recaída, Santamarina pudo recuperarse.

