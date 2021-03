Eduardo Santamarina es recordado como uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana. Su talento quedó plasmado en melodramas como 'Juan querendón' o 'Serafín'. Actualmente, sostiene una relación con la actriz Mayrín Villanueva.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, reveló que ha tenido que realizar muchos sacrificios para llegar a la fama. Uno de ellos fue el tener que abandonar a su familia en Veracruz para seguir su sueño en la actuación.

Encara a sus padres

Eduardo tuvo una fuerte discusión con sus padres cuando le externó su deseo de dedicarse al histrionismo. Su madre, recordó, le pidió concluir la carrera de leyes para después hacer lo que le viniera en mente. Afirmó que durante la emisión de el Mundo del Espectáculo, conducido por Paty Chapoy, se lanzó la convocatoria para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA).

A escondidas de su familia, Santamarina se registró pero enfrentó dos grandes pruebas. Primero, buscar la manera de abandonar la escuela y la segunda cómo enfrentar a sus padres. Después de reprobar el último semestre de la carrera, su madre le cuestionó sobre su futuro a lo que Eduardo dijo que su deseo era ser actor.

Busca su sueño

Al inicio, su sueño se vio frustrado ya que no fue seleccionado para ingresar al CEA. Pero no tiró la toalla, por lo que regresó a Televisa para tener una revancha. Esta vez, logró ingresar y ya no volvió a mirar atrás. Eduardo se hizo camino en las telenovelas y se convirtió uno de los galanes consentidos del público.

A pesar de su éxito como actor, su mamá se mostraba indispuesta a aceptar la nueva etapa de su hijo. Eduardo reveló que en varias ocasiones, le pidieron que regresara a Veracruz para continuar con su vida a lo que se negó pues recordó que su vida durante esa época era estar de fiesta en fiesta lo que preocupaba a sus padres.

