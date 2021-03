Sin Morris no van a Mentiras: Lola Cortés y Kika Edgar no harán la obra si cambia de compañía

Tras darse a conocer la suspensión de las funciones de Mentiras, el musical por diferencias entre Mejor Teatro y el director José Manuel López Velarde, las actrices Lola Cortés y Kika Edgar señalaron que de irse a otra compañía, ellas no participarían más en la obra que lleva 12 años en cartelera.

“Si no es con Morris (Gilbert), no (voy), él me trajo y soy como un perro, leal, ese es un problema grande, porque me han pateado, me han hecho como quieren y ahí estoy, pero soy muy leal y él nunca me ha pateado. Vine a ver la obra al año y no tenían el gran éxito que ahora goza, él me invitó para jalar gente y así con otras actrices, fue cuando se volvió un fenómeno, él movió todo”, afirmó Cortés.

Kika Edgar sabe que es una situación difícil, pero espera que todo se resuelva a favor de los espectadores: “Es una obra del público, no de una sola persona. No me iría a otra compañía, porque no estoy sujeta a los caprichos de nadie, soy una actriz profesional que trabaja para hacer arte”, detalló.

Gilbert espera que todo se solucione pronto, por ahora sólo es paciente: “Espero en Dios que algo bueno salga. Decidí en toda la pandemia ser optimista, si no hubiera sido así no tendría tres estrenos ahora. Amo el teatro y no quiero más que buena onda y vibra para el gremio”.

Con ese optimismo festeja hoy el Día Mundial del Teatro y estrena las obras que trabajó durante la pandemia: Pequeñas grandes cosas, Más bonita que ninguna y Ghost, esta última regresó al Teatro San Rafael el pasado jueves, tras el segundo cierre de teatros. Entre los invitados de la noche estuvo el productor Alex Gou.

Por Patricia Villanueva Valdez

dza