Falcon y el Soldado de Invierno: ¿Quién Isaiah Bradley? El primer Capitán América afroamericano

El pasado 19 de marzo Disney Plus estrenó el primer capítulo de la serie The Falcon and The Winter Soldier (Falcon y el Soldado de Invierno) donde ha dado a conocer nuevos personajes como Isaiah Bradley, el primer Capitán América afroamericano del que muchos se preguntan ¿quién es?

*Alerta spoilers*

En el capítulo de la serie que lleva por nombre "El hombre estrellado", luego de enfrentarse a los terroristas de Sin banderas, Falcon y el Soldado de Invierno van a hacer una visita a un antiguo conocido de Bucky. Un anciano afroamericano que el Vengador conoció en 1951.

En la conversación se revela que fue el segundo Capitán América cuando Steve Rogers quedó congelado. Para quienes no han leído comics del Universo Marvel este puede ser un personaje nuevo, y es que se trata de uno de los héroes menos conocidos que han llevado el escudo de la estrella.

Isaiah Bradley es interpretado por el actor Carl Lumbly. Foto: Especial

¿Quién Isaiah Bradley? El primer Capitán América afroamericano

Isaiah Bradley fue creado por el escritor Robert Morales, el dibujante Kyle Baker y el editor Axel Alonso para la serie limitada de 2004, "Capitán América: La verdad", y según se cuenta en la historia, es uno de los sujetos a prueba, todos hombres negros, que fueron inyectados con dosis del suero Super Soldado para recrear el éxito del programa Capitán América.

Bradley es uno de los 5 soldados que sobrevivió de 300 que fueron sometidos a experimentos realizados por un científico genetista llamado Dr. Wilfred Nagle, y se convierte en un héroe anónimo de la comunidad negra.

Pero, de acuerdo con lo que cuentan en el sitio "La casa de el", la historia de Isaiah termina de forma trágica, ya que el suero del Super Soldado le conduce a la degeneración neurológica, una enfermedad similar al Alzheimer. Isaiah Bradley es interpretado por el actor Carl Lumbly en Falcon y el Soldado de Invierno.

Con información de "La casa de el"

kyog