Vicente Fernández: Así fue el día que RECHAZÓ un trasplante de HIGADO por ¿HOMOFOBIA? | VIDEO

Vicente Fernández es un ícono de la música regional mexicana, sin embargo el interprete de "Mujeres divinas" se ha visto envuelto en polémicas como el acoso sexual y el machismo, aunque el cantante ha pedido perdón y disculpas no lo salvan de sus ideas homofóbicas y un tanto machistas al grado de que tales pensamientos pusieran en riesgo su vida.

El cantante de 81 años, compartió en una entrevista que le quisieron poner "el hígado de otro cabrón", sin embargo, pese a ser compatibles Vicente Fernández por temor de saber a quién le perteneció anteriormente dicho órgano, a pesar de que su salud estaba en riesgo y necesitaba con urgencia dicho trasplante.

El rey de las rancheras generó una enorme polémica cuando confesó la razón por la cual rechazó en hígado, y es que su inquietud real era saber si el donante era "Homosexual o drogadicto" lo que generó indignación dentro y fuera de la comunidad LGBTTI+ ya que su comentario se consideró como discriminatorio y homofóbico.

Cáncer

Durante la entrevista para canal de televisión nacional, compartió que tal hecho sucedió ocurrió en 2012 "Hice una gira mundial y estando en Houston me hallaron una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer". a lo que el cantante interrumpió la gura para atender su salud, sin embargo renunciaría a un trasplante porque “me quisieron poner el hígado de otro cabrón y dije: 'a mí no, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro güey'; ni sé si era homosexual o drogadicto, no, no, no…", agregó.

Hígado

Vicente Fernández comentó que en esa ocasión no lo dejaban salir del hospital en Houston ya que habían encontrado un "hígado compatible en sólo dos días. Me dijeron ‘ahora viene el oncólogo’, pero yo les respondí: '¿Quién les ha dicho que yo quiero un oncólogo? Denme mi ropa 'y me vestí”, comparte en medio de risas, sin saber que las críticas estallarían pronto.

La fuerte polémica que desató el comentario fue tal que si hijo. Vicente Fernández JR. tuvo que conceder una entrevista para desmentir las denuncias homofóbicas que se dieron contra el cantante ya que dijo que su padre nunca declaró nada sobre ser homofóbico, ni de tener ciertas preferencias sexuales, que sólo dijo que nunca dormiría con el hígado de otro cab..."

“¿Tú crees que lo que tenemos, el trabajo de mi padre, el de Alejandro, el mío y lo que se ha hecho en esta oficina, es exclusivamente de las personas de preferencia heterosexual? En el público no hay preferencia, ni secciones tipo A, B o C: el público es sólo uno, se considera como una sola unidad, sea de donde sea y sea como sea” sentenció.

Con información del Confidencial

avh