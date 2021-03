Sergio Tovar Velarde reestrena el multipremiado corto “Edén”

Doce años tenía Sergio Tovar Velarde cuando empezó a hacer cine en su casa, su sueño era ser actor y para lograrlo, empezó a escribir sus propias historias, esto lo llevó a dirigir. Actualmente, ha sido reconocido en festivales nacionales y recorrido los más importantes certámenes del cine con sus más de 20 cortometrajes y cuatro películas, de las que destacan “Edén” y “Cuatro Lunas”, respectivamente.

Es precisamente con el multipremiado corto, “Edén”, con el que comienza la celebración virtual de sus primeros 25 años en los que constantemente se ha renovado y experimentado para seguir contando historias. El material fue remasterizado y se podrá ver en su canal de YouTube en punto de las 21:00 horas de este martes.

“Es cuando más niño me siento, ingenuo y con muchas preguntas en mi cabeza. Madurar me ha servido para reinventarme. Hacer una búsqueda constante de exploración y ha sido fácil, porque siempre me ha gustado el arte. Creo que lo difícil sería no dedicarme a esto que tanto me apasiona. Gozo hacer películas, de ninguna manera siento como que he trabajado mucho, al contrario me divierto y soy feliz haciéndolas”, afirmó Tovar.