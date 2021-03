Fernando Carrillo no paga la pensión de su hija, denuncia su expareja: “Le debe dinero a mi hijo”

A solo unos días que el actor Fernando Carrillo confirmara públicamente el nacimiento de su segundo hijo, luego que su esposa María Gabriela diera a luz a su bebé, la expareja del actor Margiolis Ramos reveló durante una entrevista en televisión que Carrillo no ha pagado la pensión del hijo que tuvieron en común, Ángel, y que le debe más de cincuenta mil dólares por ese concepto.

En una entrevista que Margiolis concedió al programa De Primera Mano, destacó que desde septiembre del año pasado su hijo Ángel le pidió ver a su papá y en respuesta Carrillo le contestó que se vieran cuando tuviera 18 años, expuso Ramos.

“El papá lo invitó en diciembre, yo le dije: 'Hijo, este diciembre no porque mi mamá se acaba de morir y no quisiera pasarlo sola, pero podrías ir el spring break y así aprovechas y conoces a tu hermanito’”, en respuesta el actor dijo que no, refirió Margiolis.

Le quiere pagar con seguidores en Instagram

Durante la entrevista en De Primera Mano, Margiolis Ramos aseguró que de los más de 50 mil dólares que le debe su expareja Fernando Carrillo, como resultado de la pensión, a su hijo, el actor le aseguró que desea pagarle con seguidores de Instagram:

“Tenía tiempo que no se comunicaba con el niño y hace poco lo texteó muchísimo: 'Te voy a dar seguidores en Instagram, vas a poder comprarle una casa a tu mamá con lo que te ganes del Instagram'. Y nada, aparece, desaparece", explicó Ramos.

Marigiolis, quien se dedica a trabajar en la industria del vino, asegura que nunca le ha hablado mal a su hijo de su padre, sin embargo aseguró que Fernando Carrillo sí lo ha hecho, por lo que le parece una doble moral que el actor asegure que se preocupa por la familia “de la señorita Renata Altamirano (con quien se relacionó al actor en una polémica sexual), pero no le preocupa la salud mental de mi hijo”, declaró.

Finalmente Margiolis destacó que su hijo se encuentra preparado psicológicamente para no esperar nada de su papá y ya no se hace falsas expectativas porque cada que actúa de esa manera “le rompe el corazón”; expuso. Además aseguró que por ahora Carrillo se ve impedido a entrar a Estados Unidos, ya que le hicieron un test de narcóticos y “lo consideró positivo. Aparte tiene la demanda aquí en Miami y puede ser arrestado”, concluyó.

mypr