Tiene su categoría y habrá que tener preferencias: Enrique Guzmán sobre la vacuna que recibió Silvia Pinal;

Enrique Guzmán defendió a Silvia Pinal por no acudir al módulo de vacunación que le correspondía para la inmunización contra el coronavirus. De acuerdo con el cantante, su expareja tiene derechos relacionados con su relevancia artística.

“Como no tienen nada de qué hablar, no ponen el chisme completo, pero está bien, es la señora Silvia Pinal, tiene su categoría y habrá que tener preferencias que se deben tener con las gentes populares y famosas”, dijo Guzmán en entrevista para el programa Sale el Sol.

La también intérprete recibió la dosis del fármaco en el Estado de México, pese a que ella radica en la capital; sin embargo, las autoridades de esta entidad aseguraron que varias personas llegaron a sus módulos aunque no vivían en esas zonas.

La presidenta municipal de Tlalmanalco, Ana Gabriela Velázquez, aseguró que no hubo ningún trato preferencial para la artista, ya que la orden que dio el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, fue la de no privar a nadie de este fármaco.

Enrique Guzmán dijo que él tuvo que esperar durante siete horas para recibir la vacuna, mientras que su esposa pudo pasar por todo el proceso en cinco minutos, situación que no le ocasionó molestia.

Agregó que es el mismo caso con su ex, Silvia Pinal, a quien se le debe un respeto por ser mujeres de la tercera edad y además una figura cultural y del entretenimiento histórica. Sobre la salud de la actriz dijo no saber nada.

Además de esto, el cantante dijo que confía en el medicamento, ya que desde que se lo colocó no ha adquirido el virus, pese a que ha estado cerca de personas que han reportado haberse convertido en portadores de éste, entre ellas su hija Alejandra Guzmán y Mimí de Flans.

Explicó que su hija está fuera de peligro después de haberse enfermado, pero que aún su salud tenía momentos de recaídas.

“Bien, hasta eso me manda recados como ‘Hoy no amanecí tan bien como ayer’. Tiene sus altas y sus bajas, pero aparte de que le duele la cabeza no tiene problemas pulmonares, ni nada. Está en su casa, tranquila. Va un médico a verla cada tercer día”.