Enrique Guzmán habló de su experiencia tras ser vacunado contra el covid-19

El cantante Enrique Guzmán, en una entrevista realizada por TVNotas, contó todo el proceso que realizó para formar parte de las primeras personas en recibir la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2.

Luego de que el pasado 15 de febrero iniciara la jornada de vacunación para las personas mayores, Enrique Guzmán y su esposa acudieron a recibir el biológico sin privilegio alguno por ser figuras públicas.

Enrique Guzmán declaró sentirse muy afortunado y con la esperanza de que la vacuna frene la pandemia. Informó que a su esposa (Rosa Welter Portes) también le aplicaron la vacuna exitosamente, dos días después que a él. Ninguno de los dos ha presentado reacciones adversas.

Aclaró que la aplicación de la vacuna no fue gracias a su fama

“Como todos los adultos mayores del país, me inscribí en la página del gobierno, después se comunicaron conmigo y me dieron la cita en una clínica del IMSS. Me tocó el 15 de febrero. Llegué, me formé cerca de siete horas y pasé cuando fue mi turno”.

El protocolo fue el mismo que con cualquier otro paciente. Después de que le aplicaron la vacuna, lo dejaron en observación por 30 minutos para asegurarse de que no tuviera alguna reacción. Finalmente, lo mandaron a casa y le solicitaron que informara si presentaba algún síntoma. Afortunadamente, no fue así. Guzmán Vargas aprovechó para solicitarle a la población que se vacune para terminar con esta situación que atraviesa al mundo.

“Ya pasaron varios días y todo bien”, afirmó.

También habló de las recientes complicaciones digestivas que Rosa Welter presentó durante la segunda semana de febrero. A pesar de la situación, doña Rosalba se encuentra estable y, en palabras de su esposo, “se encuentra perfecta”.

Finalmente, Enrique Guzmán aclaró que continuará con las medidas de sanidad y todos los cuidados necesarios para evitar exponerse a la Covid-19. Aseguró que no bajará la guardia para nada y tanto él como su esposa permanecerán en casa, contó para la revista TV Notas.

aar