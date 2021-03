ANDRÉS GARCÍA confiesa cuántas horas duraba en la INTIMIDAD ¡No vas a creerlo!: VIDEO

Andrés García fue un conquistador nato y eso todos los sabemos. La capacidad que tuvo durante décadas para atraer a las mujeres y amarlas a su modo, fue algo que ellas respondieron con igual o mayor intensidad. Y, ante este recuerdo, fue que el actor confesó cuántas horas llegó a durar teniendo intimidad con una pareja, algo que por supuesto le hizo ver su suerte.

A pesar de ser un galán siempre en perfecto estado físico atlético, Andrés admite que no estaba exento de parejas amorosas que le exigieran dar el extra cuando se trataba de intimar.

Andrés fue sincero y recordó que una compañera con quien compartió intimidad, fue quien reveló alguna vez la cantidad de horas que pasaron juntos.

"Yo no conté las horas. He tenido muchas sesiones largas de eso porque me gusta. Pero mi amiga, no voy a decir su nombre porque no sé si ya sea una mujer casada y es una persona famosa, una mujer muy bella, ella lo dijo públicamente que estuvo 9 horas haciendo el amor con Andrés García. Ahí entendí porqué tuve que estar 4 días en cama descansando, me dolía todo, fue terrible", relató.