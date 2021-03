Selena Quintanilla: Premios Grammy decepciona a los fans de la Reina del Tex Mex; aquí la razón

Este domingo se realizaron los Premios Grammy 2021, donde la academia hizo un homenaje póstumo a Selena Quintanilla, quien falleció en 1995. Sin embargo, los fans de la Reina de Tex Mex no estuvieron satisfechos, pues consideraron que fue insuficiente para lo que hizo la cantante en la música.

Este 14 de marzo, la tejana recibió el Premio Grammy a la carrera artística junto a Grandmaster Flash and the Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt-N-Pepa y Talking Heads. Durante el evento, sólo apareció una foto fija de la intérprete de Como la flor y de sus compañeros que también recibieron este galardón.

Aunque la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés), que organiza este show, no había prometido hacer una presentación especial para Selena, ya que comúnmente no dedican tiempo extendido en la transmisión para los homenajeados de este premio; los fans esperaban mucho más.

En redes sociales los seguidores de la Reina del Tex Mex escribieron lo decepcionados que estaban con este "homenaje". "¿Me perdí el tributo a Selena en los Grammy?" Tuiteó el congresista de Texas, Joaquín Castro. "¿Tenían 3 HORAS (casi 4) y no pudieron hacer un tributo para Selena Quintanilla allí? ¡¿A pesar de que ganó el premio a la trayectoria?" escribió otro usuario.

"Los Grammy realmente usaron el nombre de Selena para los clics y la atención. Usaron la cara de Selena en la portada de CADA publicación solo para mencionarla durante dos segundos, ni siquiera un tributo", indicó otro cibernauta en la misma red social.

¿Qué dijo la familia de Selena?

Chris Pérez, quien fuera esposo de la cantante Selena Quintanilla, escribió en Instagram un emotivo mensaje en el que se dijo orgulloso los logros de su artista y agradeció a la organización de los Grammy, así como a los fans que han apoyado a la texana a pesar de haber perdido la vida hace casi 26 años.

En tanto, la familia de Selena se emocionó al saber que la vocalista de Los Dinos recibiría este reconocimiento. A pesar de no asistir a la ceremonia, el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, señaló para la revista People que la vida de la cantante se truncó, pero que su legado va de generación en generación.

