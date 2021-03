Paola Rojas CONFIESA cuál es su ARMA de SEDUCCIÓN: VIDEO

Paola Rojas es sin duda una de las mujeres más guapas que existe en la televisión y que conduce uno de los programas de información más importantes que existe actualmente en México, en dónde día a día informa sobre las noticias que acontecen dentro y fuera del país.

Además, es una de las conductoras del programa "Netas Divinas" en dónde comparte con algunas de sus compañeras como Consuelo Duval o Natalia Téllez, que programa con programa se mantienen de forma muy divertida platicando de diversas cosas de la vida.

Y es que todas ellas son mujeres muy interesantes, exitosas, guapas y que sin duda tienen muchas historias por compartir en esta emisión y en este caso la cuestionada fue Paola Rojas, porque se encontraban platicando sobre temas de seducción y fue Natalia quién alabó la inteligencia de su compañera.

Natalia Téllez señaló que Paola Rojas es una mujer muy inteligente y que sin duda es una arma de seducción muy potente que no cualquiera tiene y que sin duda ella utiliza para poder seducir a muchos hombres que tengan la capacidad de comprender a una dama como lo es la conductora de noticias.

La inteligencia no es un arma, sino una herramienta

Paola Rojas señaló que su inteligencia no es un arma de seducción, sino que es una herramienta que todo ser humano debe saber utilizar para que una persona inteligente pueda relacionarse con otra y no que apabulles a alguien con esta habilidad.

"La inteligencia no siempre es un arma de seducción, puede ser seductora para quien es inteligente y apabullante para quien no lo es, me parece que más bien es cómo un filtro", aseguró la conductora del programa, quien sin duda es una brillante persona y que tiene un conocimiento notable de la información diaria.