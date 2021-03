Blue Demon Jr. es demandado por su esposa; lo acusa de maltrato y amenazas de muerte

En un contexto en el que se han hecho públicas múltiples denuncias por debido a abuso sexual una más se dio a conocer este lunes, ahora ha sido la esposa del luchador Blue Demon Jr. quién acusó a su esposo ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de agresiones físicas, maltrato y amenazas de muerte.

Mónica Carrillo dio a conocer de manera pública la noticia durante una entrevista en el programa Chisme No like, en donde reveló que a lo largo de los 20 años que han tenido de matrimonio ha sufrido diversos tipos de violencia cometidos por su aún esposo. En el programa explicó que fue difícil su situación una que además las personas cercanas a su familia fueron testigos de la violencia.

“Yo decidí hacerlo porque yo valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie y menos por una persona que se justifica que pesa mucho, que hay gente poderosa alrededor de él”, expuso Mónica carrillo; “creo que eso no es justo, creo que estamos en un momento en el que debe de haber equidad para toda la gente”, narró durante la transmisión del programa.

Tras denunciar a Blue Demon Jr. recibió amenazas de muerte

De acuerdo con su versión, Mónica Carillo guardó silencio durante muchos años por temor y “cobardía”, no obstante, con el tiempo una de sus tres hijas la motivó a denunciar a su agresor. Carrillo reveló que fue abusada en diversas maneras y que llegó un momento en que decidió poner un alto a la situación porque se sintió cansada “porque estoy atrás de una persona que es famosa me tengo que callar, esto más que por mí lo hice porque tengo tres hijas”, declaró.

Mónica Carillo señaló que interpuso formalmente la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer por amenazas de muerte y maltrato, dependencia que notificó al luchador y tras lo cual amenazó de muerte a su esposa; “Ahora tengo más acoso en mi negocio, llamadas telefónicas hostigándome, tomándome fotografías todo el tiempo y llamadas todo el día diciéndome que me van a matar, que me van a desaparecer, que no sé con quién me meto,” expuso.

Carrillo también aseguró que confía en la autoridad y que considera que se encuentra en el mejor momento para denunciar. Finalmente expuso que Blue Demon Jr. Le aseguró que va a matar a su familia y a quien se le ponga enfrente, indicó que cuenta con pruebas de todas las amenazas que ha recibido: “todo lo que le estoy diciendo tengo pruebas, tengo audios, textos, fotografías de golpes”, concluyó.

mypr